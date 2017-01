Se estira el final de la novela de Walter Montoya

Otra día más y la novela de Walter Montoya por ahora no tiene un final concreto. Lo único cierto es que el mediocampista, en breve, será transferido a un nuevo destino.

Los dirigentes de Central dijeron hasta el hartazgo que la intención es que el Chaqueño sea negociado con un club del exterior del país.

Desde el entorno del jugador manifestaron que “el Genoa aún no contestó la contraoferta y por ende no hizo la mejora tanto en lo económico como en los números. Además estamos esperando otra propuesta desde Italia (NdR: sería Sassuolo). Lo de River sigue en concreto y en cuanto a Boca nosotros no tenemos nada, a pesar de que tenemos conocimiento que hablaron con la dirigencia de Central”.

Luego, la misma fuente agregó: “Nos pidieron unos días más y aceptamos, pero queremos que se defina, el jugador ya dijo que quiere cambiar de aire y cuando llegue el momento”.

De esta manera, el interés por Montoya sigue acaparando otras instituciones. Sassuolo de Italia no tiene jugadores sudamericanos y cuenta con un buen sustento económico. Sólo restaría la oferta formal del club italiano. Además, también se prevé que un equipo español muy importante envié una oferta a la brevedad.

Sin embargo, el jugador sigue haciendo la pretemporada con el plantel canalla, aún sabiendo que de un momento a otro deberá armar las valijas para cambiar de aire, tal cual lo propuso Montoya en más de una ocasión.

“Ofrecimos un cifrón para comprar al jugador”

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, enfatizó que su club hizo un “cifrón” por el mediocampista Walter Montoya con una oferta de cinco millones de dólares por contratarlo.

“Hicimos un cifrón por Montoya porque cinco millones de dólares en el fútbol argentino es mucho. Central está en su derecho de mantener al jugador y de venderlo en otro club, entiendo que sea eso, que no haya otra razón”, manifestó D’Onofrio en entrevista con TyC Sports.

El titular de River señaló que es “Montoya o nadie” según el propio pedido del entrenador Marcelo Gallardo para reforzar al equipo que realiza la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, y jugará la Supercopa Argentina, el torneo local y la Copa Libertadores.

“Gallardo no habló con el jugador y nosotros tampoco. Sí lo hicimos con el representante (Daniel Luzzi), le dijimos que en River tiene las puertas abiertas, pero no podíamos hablar mucho hasta que no hubiese una decisión de Rosario Central”, apuntó D’Onofrio, quien a su vez recalcó que con la dirigencia canalla la relación es “muy buena”.

En tanto, el entrenador del Millo, Marcelo Gallardo, también manifestó su deseo real de contar con el jugador lo más pronto posible.

El Muñeco quiere que la operación para contar con Montoya “se decida pronto” frente a la posibilidad concreta de ser contratado por el club de Núñez y ante la negativa de Central, dueño de su pase, de transferirlo a un equipo del fútbol argentino.

“Es difícil cuando hay varias opciones. No sé qué grado de posibilidad tienen los otros equipos (Genoa de Italia y Boca), sí la nuestra. Escuché opiniones y no debe ser fácil para el jugador. Central dijo que era difícil venderlo al fútbol argentino y el jugador deberá decidir; queremos que Montoya se decida pronto”, manifestó Gallardo en diálogo con ESPN.

“La llegada de Montoya ya no es decisión nuestra. Trabajamos con el plantel que tenemos, lo hacemos de la mejor manera posible de cara a un año lindo a nivel de objetivos. El mensaje es uno solo y empezamos con esa ilusión”, indicó el Muñeco.

“Cualquiera que venga a este club, que volvió a los primeros niveles como marcaba su historia, debe tener personalidad. Los cambios no son fáciles y los que vengan tendrán que asimilar eso porque jugar en un grande no es fácil para cualquier jugador”, agregó el técnico del Millo.

Paolo le da pelotas a todos

Hoy será el primer amistoso pactado para el plantel de Rosario Central, que luego ya tiene dos partidos más hasta el viernes 27 para empezar a acomodar el equipo que tiene en la cabeza el uruguayo Paolo Montero.

Patronato será el rival de hoy del Canalla en el predio de Arroyo Seco. La cita será desde las 9, sin acceso al público y a la prensa y constará de dos partidos frente al elenco entrerriano.

El próximo compromiso del elenco de Arroyito se producirá el domingo 22 en la ciudad de Mar del Plata. Ahí Central jugará con Talleres de Córdoba por la Copa Desafío y será transmitido por la señal de Fox Sports. Un partido mucho más oficial que el que protagonizará frente a Patronato.

Y quizás el plato fuerte con respecto a los partidos amistosos de la pretemporada sea el próximo viernes 27. Desde las 21 y como se viene haciendo en cada inicio de una nueva temporada, Central presentará su equipo de cara a la reanudación del torneo y además estrenará nueva camiseta cuando reciba a Universidad Católica de Chile.

Durante el amistoso y entre los concurrentes al Gigante de Arroyito habrá sorteos de la nueva indumentaria del Canalla. Con el correr de los días se dará a conocer por parte de la dirigencia cuándo y dónde será la venta de entradas tanto para socios como para no socios.