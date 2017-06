Se dio a conocer un caso de gripe A en un colegio de la ciudad

Una niña, alumna de cuatro grado del colegio Boneo, contrajo gripe A y alertó a toda la comunidad educativa. Es por ello que la directora del nivel primario de la escuela ubicada en Gorriti 660 en la zona norte, Patricia Lunati, en diálogo con LT3 explicó que la escuela está abierta y funcionando normalmente y además se han activado todos los protocolos de prevención y seguridad para estos casos. Lunati señaló que en primer lugar, ya ha habido varios casos de gripe A el año pasado y además que “la familia de la niña que está enferma ya tuvo otros integrantes enfermos” Tras anoticiarse del caso, los directivos se pusieron en contacto con Epidemiología y activaron los protocolos, de todas maneras resaltó: “Quienes se sientan enfermos no asistan al establecimiento”. Lunati recordó que el síntoma más fuerte es la fiebre alta y persistente para dar cuenta si es gripe A o no y subrayó que toda las autoridades de la institución trabajan en mantener la calma y la seguridad, ventilando las aulas, colocando alcohol en gel en diferentes lugares, etc. Casos de sarna en otra escuela Por otro lado este jueves se conoció que en la Escuela Primaria 258 Soldados Argentinos cinco chicos fueron contagiados de sarna. Se trata de una infección cutánea que se visualiza con pequeñas protuberancias y ampollas asociadas a picor ocasionadas por unos ácaros diminutos. La directora Patricia Alanis confirmó en Radio 2 esta mañana que la situación fue advertida hace unos quince días y que fueron en un mismo curso. “Los chicos no asisten mientras están bajo tratamiento. Por lo general suele ser de tres a cinco días y hubo un caso de 15 días“, indicó.

