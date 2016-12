Se define esta semana el futuro entrenador del Canalla

Arranca una semana clave para el futuro de Central. Es que, tal como publicó este diario en la edición de ayer, el objetivo de la dirigencia auriazul es que esta misma semana esté definido quién será el sucesor de Eduardo Coudet. Todo indica que el nuevo entrenador será Sebastián Méndez, Eduardo Domínguez, Paolo Montero o Diego Cocca. De cuatro nombres no sale.

Según le confiaron a El Hincha, los directivos se reunirán primero con el ex Godoy Cruz y después con el ex Huracán. Luego charlarán con el actual DT de Colón y por último con el de Millonarios de Colombia.

Pero, ¿quién será el elegido? La opinión en la mesa directiva está dividida y el único que parece tener consenso total es Cocca. Pero es el más difícil. Es que tiene contrato vigente con su club y no sólo realizó una buena campaña, sino que además su equipo jugará la Copa Libertadores 2017.

Con un poco menos de apoyo pero con mayores posibilidades aparece el Gallego Méndez. El ex defensor es del gusto de muchos de la comisión y el hecho de que lo represente Cristian Bragarnik aceleraría su contratación, ya que este empresario fue parte fundamental en el ciclo Coudet y quedó muy buena relación.

Si el ex entrenador del Tomba es el elegido, en su cuerpo técnico podría formar parte un DT de las inferiores del club, ya que la idea del proyecto que se iniciará con el nuevo entrenador contempla la proyección de jugadores juveniles.

Por otro lado, el nombre de Montero también seduce en el seno de los dirigentes. El uruguayo, hoy en el Sabalero, tiene contrato vigente hasta junio con la entidad santafesina y es por eso que antes de pensar en avanzar con él, deberán explorar si existe la posibilidad de que pueda dejar Colón seis meses antes de finalizar el vínculo que tiene firmado.

Una semana importante comienza hoy. Y todos los indicios apuntan a que, antes de hacer el brindis de fin de año, los canallas ya conocerán al sucesor del Chacho. ¿Será Cocca? ¿El Gallego Méndez? ¿O bien Domínguez o el uruguayo Montero? El líder del futuro futbolístico de Central se conocerá dentro de muy poco.

Un plantel a gusto del nuevo entrenador

Tras el encuentro de ayer en Córdoba, los jugadores comenzaron sus vacaciones hasta el 5 de enero próximo. Ese día los futbolistas comenzarán los trabajos de pretemporada. Y si bien para tomar definiciones en cuanto al plantel los dirigentes esperarán que esté el nuevo técnico, hay jugadores que seguramente no continuarán siendo parte del plantel canalla.

Uno de los que se irá es Sebastián Sosa, el arquero cuyo préstamo vence el 31 de este mes y debe volver a Pachuca. La dirigencia no está dispuesta a hacer uso de la opción de compara cuyo valor es mayor a los dos millones de dólares. Es más, ayer el jugador se despidió con un mensaje en las redes sociales.

Por otro lado, Hernán Menosse y Washington Camacho tienen posibilidades de emigrar. El defensor es pretendido por Emelec de Ecuador y al volante lo quiere Millonarios de Colombia, equipo que dirige Diego Cocca, quien es uno de los candidatos a reemplazar al Chacho Coudet.

¿Y Teo? El colombiano viajó a su tierra natal. Y según le confiaron a este medio, tiene pasaje de regreso al país el 4 de enero, un día antes de la pretemporada. El futuro del delantero estará en la decisión de quien asuma como entrenador. Pero lo cierto es que la comisión directiva ya abonó la totalidad del préstamo por un año a Sporting de Lisboa.

Uno de los que emigraría es Esteban Burgos, ya que para los directivos el defensor cumplió un ciclo con la camiseta auriazul aunque, como con el resto, la última palabra la tendrá el flamante DT.

Por otro lado, habrá que esperar para ver el futuro de Dylan Gissi y Marco Torsiglieri. Es que para muchos después de la actuación que tuvieron en la final de la Copa Argentina ante River cumplieron un ciclo. Pero, independientemente de lo que considere el nuevo entrenador, la situación de los dos es diferente. Central adquirió al segundo marcador central; en tanto que al ex Olimpo el Canalla lo trajo a través de un préstamo.

Por último, la situación de Mauro Cetto será evaluada por el nuevo cuerpo técnico. El defensor no era tenido en cuenta por el Chacho y habrá que ver qué decide la nueva conducción.

Sosa ya se despidió

El uruguayo Sebastián Sosa se despidió ayer de los hinchas de Central a través de su cuenta en la red social Instagram, y lo hizo con un emotivo mensaje: “Después de algunos días, la bronca y la amargura no pasa. Pero quería y debía tomarme el tiempo para agradecer a todos, a cada uno que confió en mí y a quienes me abrieron las puertas (no solamente las puertas de este gran club), sino la puerta de sus corazones; porque así me hicieron sentir… querido, honrado y respetado por todos. (…) Lamentablemente no se nos dio coronar con un título, pero este plantel dio todo, dejó todo y entregó lo máximo para poder darle la alegría que tanto merece la familia Canalla. (…) Mi familia y yo fuimos verdaderamente felices de vivir este año junto a la hermosa locura que viven”.