Se armaron los playoffs de la B rosarina

Se disputó en la noche del martes la última fecha de la fase regular del certamen local de primera B y lograron la clasificación a playoffs Sportivo Federal y Ben Hur.

La BH venció a Central por 94 a 87 con 20 de Franco Canevari, mientras que Federal doblegó a Atlético Fisherton por 70 a 67 con 16 tantos de Ezequiel Fornés.

Por su parte, Libertad perdió en suplementario con Talleres de Arroyo Seco (30 de Julián Badosa) por 81 a 76 y quedó afuera de la lucha por llegar al cuadrangular final.

Por su parte, Newell´s terminó su campaña de campeón derrotando a Garibaldi de Fray Luis Beltrán por 87 a 81 con 32 de Sebastián Chianea y 31 de Lucas de los Santos, en tanto que Unión de Arroyo Seco doblegó a Red Star de San Lorenzo 69 a 51 con 20 de Lautaro Mengarelli y Universitario a Calzada 84 a 82 con 24 de Marcos Galetto.

Los cuartos quedaron de la siguiente manera: Talleres vs. Federal, Universitario vs. Ben Hur, Garibaldi vs. Central y Calzada vs. Unión.

Mientras, la Rosarina dio a conocer que el cuadrangular final de la División A2 se jugará en el estadio cubierto de Newell’s y comenzará el próximo desde las 20, cuando chocarán Alumni con Unión de Arroyo Seco. A las 22 lo harán Gimnasia con Provincial. La segunda fecha se jugará el lunes 2 7 y la definición será el miércoles 29.