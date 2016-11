Se abre la Copa Santa Fe

Con el duelo entre Santa Paula de Gálvez y Racing de San Cristóbal se abrirá hoy desde las 21.30 la nueva temporada de la Liga Provincial Copa Santa Fe, que otorgará a su campeón el ascenso al Torneo Federal. El choque se llevará a cabo en el estadio Víctor Comelli con arbitraje de Leandro Lezcano, Silvio Guzmán y Fabián Catalá.

Santa Paula es uno de los elencos que se reforzó bien de cara a la temporada y que apunta a ser uno de los candidatos. El equipo de Francisco Blanca se apoya en Marcos Piedrabuena y sumó, entre otros, a Francisco Stettler, Agustín Chiana y Leandro Furlán.

Por su parte, Racing de San Cristóbal es un animador del Noroeste y hará sus primeras armas en esta competencia provincial.

Previo al encuentro se realizará la ceremonia de apertura del certamen, con importantes presencias del gobierno provincial y las máximas autoridades del básquet federativo.

El certamen contará con 24 equipos divididos en tres zonas de ocho elencos. Los mejores cinco equipos de cada grupo y el sexto mejor rankeado de las tres zonas pasarán a playoffs.

Mañana será el turno para que se complete la acción y se producirá el debut de los cinco elencos rosarinos. El programa: Adeo de Cañada de Gómez vs. San Lorenzo de Tostado, Colón de San Justo vs. Atalaya de Rosario, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe vs. Atlético Rafaela, El Tala de Rosario vs. Atlético San Jorge, Colón de Santa Fe vs. CACU de Ceres, Brown de San Vicente vs. Atlético Sastre, Sportivo Suardi vs. Temperley de Rosario, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Firmat Football, Sportsmen Unidos de Rosario vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, Unión de San Guillermo vs. Sport Club Cañadense y Ceci de Gálvez vs. 9 de Julio de Rafaela.

Clásico para Parque Sur

El apasionante Torneo Nacional de Ascenso tuvo en la noche del martes cinco partidos, entre los que se destacó la emotiva victoria de Sportivo Las Parejas sobre San Isidro de San Francisco. En el equipo que conduce Agustín Pujol con la colaboración de Lionel Ossola jugaron los también rosarinos Mauro Tarrago (3) y Marco Luchi (12).

Además, Parque Sur de Concepción del Uruguay se quedó con el clásico ante Tomás de Rocamora por 64 a 56 con 14 puntos de Guido Mariani y Huracán de Trelew le ganó al Viedma de Leo Hiriart 73 a 72.

Hindú de Resistencia contó con 13 puntos y 5 rebotes de Pablo Fernández para imponerse en Tucumán a Mitre por 76 a 70 y Salta doblegó a Oberá por 71 a 66. En el perdedor hizo 4 tantos Valentín Garello.

Liga Nacional A

Regatas Corrientes le ganó a Olímpico de La Banda por 77 a 76 en la acción del martes de la Liga Nacional A. En el ganador estuvo en el banco el pibe rosarino Marco Giordano, mientras que en el perdedor hizo 10 puntos con 12 rebotes Adrián Boccia. Además, Ferro le ganó 72 a 67 a Obras Sanitarias.

Hoy Hispano Americano de Río Gallegos recibirá a Boca, mientras que San Martín Corrientes enfrentará a Olímpico de La Banda.

Temperley va por el pasaje

En la primera división A y por la fecha 13, Temperley le ganó a Gimnasia por 84 a 75 con 25 puntos de Juan Cruz Dellarossa y 16 de Joaquín Seta, por lo que sumó dos puntos vitales en su lucha por clasificar entre los mejores cinco elencos de su grupo y jugar la segunda fase en la zona de privilegio. El lunes el Negro tendrá un duelo clave ante Los Rosarinos Estudiantil por la jornada 14 de la zona A1.

En tanto, en la B local Atlantic Sportsmen mantuvo la punta al imponerse a Rosario Central como visitante por 73 a 70 con 27 puntos de Matías Quiroga y quedó a un paso del ascenso a la zona reclasificación de la máxima categoría.

En tanto, Calzada doblegó 89 a 82 a Tiro Suizo con 21 de Lucas Quagliardi, 19 de Lucas Pulliese y Agustín Fucci.

Por su parte, Unión de Arroyo Seco le ganó a Maciel 84 a 44 con 21 de Román Isola y 19 de Federico Pérez.

Mientras, Talleres de Arroyo Seco derrotó 78 a 67 a Libertad con 18 puntos de José Núñez.

No pudo culminar el dueo entre Newell’s y Red Star de San Lorenzo por la rotura de un tablero.

En tercera división esta noche se abrirá la fecha 17 con tres encuentros: Garibaldi de Fray Luis Beltrán vs. Ben Hur, Horizonte vs. Sportivo Federal y Paganini Alumni de Granadero Baigorria vs. Unión Sionista.

Bien por Giustiniani

En un nuevo duelo de la Superliga Femenina, Unión Florida le ganó el martes a Obras Sanitarias por 69 a 54 en el duelo de Capital Federal con gran aporte de la rosarina Emilia Giustiniani. La ex base de Ben Hur fue suplente y en 18m44s se despachó con 11 puntos, 1 asistencia y 1 rebote. La otra rosarina que participa del certamen es Natalia Ríos, en Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.

Derrota de Brooklyn

Los Brooklyn Nets presentaron batalla en su visita a Los Ángeles Lakers, aunque no pudieron con el joven equipo de Luke Walton, que sigue dando de que hablar. Los locales se impusieron por 125 a 118 y quedaron con marca ganadora de 7-5 en el certamen. En el perdedor, Luis Scola pasó 11 minutos en el campo de juego y en ese tramo aportó 4 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, con 2-5 en dobles, 0-1 en triples y 0-1 en tiros libres. El ala pivot además totalizó un robo y un balón perdido.

Campazzo, fenomenal

Murcia de España derrotó al Buducnost de Montenegro como visitante en Podgorica por 86-75 y ya se garantizó su pase al Top 16 de la Eurocup a tres fechas del final de la etapa clasificatoria. Facundo Campazzo tuvo otro gran juego con 14 puntos, 4 rebotes, 4 robos y 9 asistencias desde el quinteto inicial, mientras que el interno Marcos Delía anotó 6 puntos, con 4 rebotes y 1 asistencia.

Debutan las Sub 15

El seleccionado argentino femenino Sub 15 se presentará esta noche en el Sudamericano que se esta disputando en la ciudad ecuatoriana de Ibarra. Tras quedar libre ayer, Argentina debutará en la zona A hoy desde las 22 frente a Perú y mañana lo hará ante Ecuador, equipo ante el que perdió un amistoso. En la zona B jugarán Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. El sábado será momento de cruces, y el domingo, de definir posiciones.