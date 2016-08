Se abre el certamen local de la primera B rosarina

La primera B rosarina se pondrá en marcha esta noche con cinco encuentros, en medio de una temporada de cambios en la que los equipos tendrán la gran chance de obtener dos ascensos rápidos a fin de año, pero luego, a mitad de 2017, sufrirán cuatro descensos a la C, que pasará a ser la cuarta categoría local.

Para hoy está previsto que jueguen Atlantic vs. Red Star de San Lorenzo, Calzada vs. Newell’s, Saladillo vs. Maciel, Talleres vs. Universitario y Tiro Suizo vs. Libertad. Para el martes pasó Central ante Unión de Arroyo Seco (aunque la Rosarina no lo confirmó en su sitio oficial). Se trata del certamen más parejo de las divisionales locales y el más emocionante.

El formato hasta fin de año incluye una fase regular de todos contra todos a dos ruedas, y los dos mejores ubicados lograrán el ascenso a la zona Reubicación (A2) a partir de febrero.

De allí en más, la B tendrá a sus restantes diez elencos sumado a los dos mejores de la primera fase de la C, para competir todos contra todos a dos ruedas. Luego los ocho mejores jugarán cuartos de final y luego los ganadores disputarán un Final Tour. Los dos mejores subirán a la A2. Los cuatro elencos que no juegan cuartos de final descenderán a la C.

Arrancó la primera división

La máxima categoría del certamen rosarino se abrió en la noche del miércoles con victorias de Talleres, Unión, Atalaya y Banco.

Por la zona A1, Talleres de Villa Gobernador Gálvez se impuso como visitante a Gimnasia y Esgrima por 75 a 72 en tiempo extra con 19 de Mauro Aparicio y 17 de Franco D’Angelo. Facundo Núñez hizo 22 en el perdedor.

En esta zona anoche jugaban Echesortu con Estudiantil y el miércoles Atalaya venció a Atlético Fisherton por 73 a 49 con 13 de Maxi Yanson y Leandro Pugnali.

En la A2, Unión y Progreso venció a Caova como visitante 98 a 67 con 23 de Gonzalo Colman. Pablo Maggi anotó 17 en el perdedor.

Banco, además, se impuso a Regatas 73 a 67 con 16 de Julián Fogolín y Ezequiel Fornés. Franco Carnovale anotó 17 en el elenco derrotado.

Esta noche desde las 21.30 jugarán Provincial con Sportsmen en la zona A2 y el lunes lo harán Náutico con Puerto. Por la A1 el domingo jugarán El Tala con Ciclón.

En la C, esta noche se cerrará la primera fecha con Belgrano vs. Horizonte y Ben Hur vs. Sionista.

