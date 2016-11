Scocco: “Ya me siento pleno y no corro ningún riesgo, estoy al ciento por ciento”

Ignacio Scocco vuelve a la titularidad en Newell’s. Tal como lo había anticipado El Hincha en su edición del pasado viernes, Nacho regresará al once inicial rojinegro después de aquel traumatismo sufrido en la 5ª fecha ante Temperley, que le ocasionó una ciatalgia que lo tuvo a maltraer durante cinco semanas. Totalmente recuperado, lo hará en el partido del domingo a las 20 contra River en el Coloso, por la 10ª jornada del campeonato.

El martes, Scocco realizó 60 minutos de fútbol entre los titulares y concluyó la jornada de trabajo sin acusar dolencias tras una lesión que semanas atrás lo había puesto al límite de tener que pasar por el quirófano. El hecho de que el nervio ciático se haya desinflamado y, por ende, descomprimido el dolor en la pierna, le permitirá a Newell’s recuperar al principal referente en ofensiva con la vuelta del goleador.

“Ya me siento pleno y no corro ningún tipo de riesgos. Estoy al ciento por ciento”, reconoció Nacho Scocco en conferencia de prensa ofrecida ayer en Bella Vista. De esta manera, el delantero oriundo de Hughes sólo espera la confirmación del técnico Diego Osella, aunque íntimamente sabe que retornará a la titularidad.

“Era una lesión que en un día me sentía bien, y al siguiente no tanto. Contra San Lorenzo no me sentí bien (NdR: ingresó desde el banco) y por eso tomamos la decisión de que no jugara frente a Racing. Decidimos hacer otro estudio y compararlo con el anterior. Desde ese momento la evolución fue buena y empecé a sentirme mejor en los entrenamientos. Ahora sí puedo entrenar al ciento por ciento”, indicó Scocco.

La ciatalgia lo dejó a Nacho afuera del partido ante Gimnasia (6ª fecha) y Racing (9ª). Le permitió ir al banco en el Clásico de la 7ª (no ingresó) y jugar un rato frente a San Lorenzo (8ª). “Venía entrenando a la par de mis compañeros, pero limitado en cuanto al efecto que me producía en la parte motora y sensitiva de la pierna. Esta semana y la anterior pude trabajar sin molestias ni dolores”, aceptó el goleador.

En la última presentación antes del parate por Eliminatorias, el equipo hizo un buen partido de visitante ante Racing a pesar de la derrota. “Éramos conscientes de la irregularidad que teníamos en el juego. Si algo tiene este grupo, es autocrítica. Venimos de jugar bien en Avellaneda más allá del resultado. Perdimos porque los goles de Racing llegaron por un par de fallos puntuales del asistente. Tenemos que rescatar lo positivo y pensar en lo que viene”, señaló Scocco.

Por último, el goleador calificó a River como “uno de los equipos con mayor cantidad de buenos jugadores”. Y justificó: “Tiene muchas variantes y un gran entrenador. Una buena medida para que nosotros sigamos peleando arriba”.

Salió a defender a Pipita

Un rato después de que se consumara la goleada de Argentina sobre Colombia por Eliminatorias, Ignacio Scocco emitió un dictamen sobre los abucheos que recibió el delantero Gonzalo Higuaín cuando ingresó en el segundo tiempo. “Muchas veces la gente es muy injusta… No había necesidad de los silbidos. #yobancoalpipa”, escribió Nacho en su cuenta de Twitter.

Ayer en Bella Vista, el goleador leproso apoyó la decisión de los futbolistas de la Selección Argentina de cortar el diálogo con los medios de comunicación. “No generalizo, pero no veo nada positivo en las críticas destructivas. Todos tenemos que ponernos detrás del objetivo para que la selección clasifique al Mundial de Rusia”, opinó Scocco.

Y también se puso en rol de hincha de la Selección. “Obviamente los jugadores no estaban contentos y eso se notaba. Les reclaman que arreglen todos los problemas que arrastra el fútbol argentino. Tenemos que agradecer que estos futbolistas vengan a defender la bandera del fútbol de nuestro país. Más que criticar, debemos agradecer que vengan a jugar en la Selección”.

Sills y Prediger en el medio

El regreso de Ignacio Scocco no será el único cambio que presentará Newell’s ante River. También se producirán modificaciones en el mediocampo. Es que Facundo Quignon quedó descartado a raíz de una distensión en el sóleo, mientras que Diego Mateo aún no se restableció de una distensión en el isquiotibial derecho. De esta forma, deberá recurrir Diego Osella al ingreso de Juan Ignacio Sills, en tanto que Sebastián Prediger permanecería en la zona de volantes.

Otro que se recuperó es Franco Escobar, por lo que retornaría al lateral derecho tras dejar atrás un esquince de tobillo. Hoy se suma al grupo el peruano Luis Advíncula luego de su participación en Eliminatorias.

Hoy está prevista la práctica de fútbol en Bella Vista. Allí Osella podría evaluar a Luciano Pocrnjic; Escobar, Fabricio Formiliano, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Joel Amososo, Sills, Prediger, Mauro Formica; Maximiliano Rodríguez y Nacho Scocco. Mañana al mediodía, el DT ofrecerá una conferencia de prensa en la que seguramente dará precisiones de la probable formación que recibirá el domingo a River.

Toma licencia

El vicepresidente segundo Cristian D’Amico tiene decidido solicitar licencia por tiempo indeterminado al cargo en la comisión directiva de Newell’s, hasta tanto tenga la tranquilidad de que su familia no corre riesgos, luego del atentado sufrido el miércoles de la semana pasada cuando viajaba en su camioneta particular acompañado por su hijo.

A una semana de haber sido víctima de una balacera que volvió a conmocionar al mundo leproso, D’Amico permanece con custodia de efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Y mientras el vice rojinegro dialoga con sus pares de comisión directiva para acordar los términos de la licencia.