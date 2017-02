Scocco, sin recambio

Ignacio Scocco está en un gran nivel a partir de la llegada de Osella. El delantero se puso en forma física y recuperó ese nivel futbolístico que lo hizo tan temible en otros tiempos. Pero el entrenador leproso tiene un problema, a partir de la salida de Mauro Matos, no tiene recambio para Nacho y la economía del club no le permite traer un reemplazante.

El problema estaba a la vista, pero Osella lo sacó a la luz en la última conferencia de prensa. “Bermúdez reconoce que necesitamos un delantero más, pero dice que el presupuesto no lo permite”, reconoció el DT, quien admitió haber sondeado a Nicolás Mazzola y el Cuqui Márquez.

“Todos tienen delanteros de sobra, nosotros tenemos sólo a Nacho y la esperanza que el juvenil Tissera se pueda adaptar bien, es un problema”, amplió Osella, con cierto enfado por dar una ventaja deportiva que podría ser decisiva a la hora de pelear el título o el ingreso a la Libertadores.

¿Tiene razón Osella? En parte sí. No tener una alternativa para Scocco es mucha ventaja. Y si bien Nacho está muy bien, es habitual que falte partidos por cuestiones físicas. Sin ir más lejos en el semestre pasado se ausentó cuatro juegos por un problema en el ciático. Es cierto también que en esos partidos donde no estuvo Nacho, tampoco pudo jugar Mauro Matos, y Osella improvisó con Joel Amoroso, Maxi Rodríguez o Mauricio Tevez como nueve. Y si bien no fue lo ideal, desde el resultado mal no le fue, ya que de esos cuatro partidos ganó dos, empató uno (San Lorenzo) y en el que perdió con Racing mereció más. Un detalle que no es menor, sin un nueve la Lepra ganó el Clásico.

Apostar el pibe Tissera es arriesgado. Pero es lo que hay. Y si a los juveniles no se les da una chance ahora, que la economía del club no permite traer refuerzos, las chances nunca llegarán. Osella deberá confiar en el pibe, sabiendo que el hincha lo va a apoyar. Y obviamente prenderle velas a Nacho.

Tissera, el “9” de la gente

Osella abrió la puerta sobre la necesidad de un delantero de recambio para Ignacio Scocco y apareció el nombre de Maximiliano Fornari. Pero pensar que un atacante de 21 años que apenas jugó 7 partidos de titular el torneo pasado en Sarmiento y hoy está marginado por indisciplina puede ser la solución no es tan claro.

Por eso El Hincha se sumó a la polémica y consultó a los simpatizantes leprosos sobre cuál de las alternativas que hoy maneja Osella como opción de Nacho le resulta más interesante y el resultado fue abrumador. Los hinchas tuvieron que elegir entre Maxi Fornari, Joel Amoroso o Isnaldo, o Matías Tissera, y la decisión mayoritaria avaló al juvenil delantero de la reserva.

Sobre más de mil votantes, Tissera obtuvo el 72 por ciento; 16 por ciento se inclinaron por Fornari; y apenas un 12 por ciento creyeron como mejor alternativa probar a Amoroso o Isnaldo de nueve.

“Nadie se contactó con nosotros”

Osella confirmó en la conferencia de prensa que había sondeado a Nicolás Mazzola (Gimnasia) y Fernando Márquez (Belgrano), pero la economía del club no permitió incorporar a ninguno de los dos.

Anteriormente el DT y Eduardo Bermúdez había coincidido en traer a Mauro Obolo, descartado por la comisión directiva, y en el uruguayo Maximiliano Gómez, imposible desde lo económico.

Ahora el entrenador sondeó a Maximiliano Fornari, de 21 años, quien está ‘marginado’ del plantel de Sarmiento por diferencias con el técnico en la pretemporada.

“Hay un diálogo entre Newell’s y Fornari, pero todavía ningún dirigente se contactó con nosotros”, aseguró el presidente de Sarmiento, Fernando Chiofalo.

El mandamás del elenco juninese no quiso dar demasiados detalles sobre la situación que provocó que el juvenil delantero no esté entrenando con el plantel de Sarmiento y declaró: “Está de licencia por un problema personal”.

“No hay ninguna gestión que hayamos hecho por Fornari. Escuché que le interesa a Osella, pero el técnico sabe bien nuestra postura en cuento a refuerzos, no podemos traer a ninguno más”, le confió a El Hincha un alto directivo leproso.

Está claro que la gestión por ahora fue sólo informal. Y seguramente tuvo que ver con un llamado de Osella al jugador para saber su situación. Pero difícilmente tenga el visto bueno de la dirigencia para traerlo.