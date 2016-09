Scocco: “Si estás bien, la gente te reconoce, si andás mal te lo hacen saber”

Nacho volvió. Parece una frase remanida pero es una realidad, Ignacio Scocco demostró en este inicio de torneo que está recuperado y mostró un nivel similar al que tuvo en aquel 2013 cuando deslumbró a propios y extraños. Y Newell’s se ilusiona.

—¿Fue el mejor partido del ciclo Osella?

—Creo que sí. Hay que valorar el trabajo del equipo. Salió un buen partido, tuvimos posesión de pelota, creamos muchas situaciones de gol y ganamos, que es lo más importante.

—¿Qué cambió para mejorar?

—En los amistosos de pretemporada habíamos mostrado algo parecido, pero en estos primeros partidos nos había costado, salvo esa primera media hora con Tigre. Uno siempre se exige al máximo y a veces nos preguntamos por qué tenemos un partido tan malo como con Sarmiento y otro tan bueno como con Atlético. Hay que lograr la regularidad.

—Cuatro partidos, cuatro goles, ¿te acordás cuándo fue la última vez que tuviste una racha así?

—No llevo la cuenta de los goles. Lo que busco es estar bien físicamente porque eso me va a hacer rendir mejor en la cancha. Obvio que uno quiere convertir, pues los goles te dan mucha confianza personal, pero lo que más busco es ayudar al equipo.

—Llegaste a 67 goles en Newell’s y sólo cuatro veces el equipo perdió cuando vos anotaste, eso marca la importancia de tus festejos…

—No tenía idea. Me pone contento que mis goles aporten para el equipo. Siempre busco eso, aportar para ganar. Porque si no, no tiene sentido hacer tantos goles.

—Cuando anotaste el segundo gol volvió la ovación de los hinchas, ¿te reconforta?

—El fútbol es así, son momentos. Si andás bien la gente te reconoce y si andás mal te lo hacen saber. Mucho más en este club, que es muy exigente. Obvio que me alegra el momento, pero me fui con bronca por lo que pasó con Seba (Domínguez), porque no se lo merece, es injusto. Me tocó vivir algo así en el torneo pasado y no es grato. Me duele mucho, a veces la gente es injusta. Pocos ven lo que uno deja para estar acá. Dejamos muchas cosas de lado porque nos gusta, porque queremos estar en Newell’s, pero a veces es difícil.

Los 67 goles de Scocco

Con los dos goles ante Atlético Tucumán, Ignacio Scocco llegó a 67 con la casaca leprosa y alcanzó a Maxi Rodríguez y Sergio Apolo Robles en el octavo lugar de la tabla histórica de la era profesional. Y sus goles son productivos, ya que cuando anotó, la Lepra ganó en 35 oportunidades, igualó en 17 y apenas perdió 4 veces. Y otro detalle: en 11 ocasiones facturó por duplicado y de esos partidos Newell’s ganó 10 e igualó el otro.