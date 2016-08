Scocco: “Necesitábamos un triunfo en este partido para volver a confiar en nosotros”

Ignacio Scocco trabaja para reencontrarse con su mejor versión. El domingo ante Quilmes mostró una pizca de su capacidad en la jugada que terminó en el penal que luego ejecutó: encaró entre tres rivales y lo derribaron apenas entró al área.

Mientras reconoce que se siente mucho mejor en lo físico, sabe que en los dos partidos del semestre (Deportivo Morón y Quilmes) tuvo chances claras como para convertir pero falló en la definición. Sin embargo, lo reconforta que Newell’s esté generando situaciones.

“Me siento muy bien físicamente, hice una buena pretemporada. El desafío estaba en trasladar lo que había hecho en los amistosos y prácticas en la cancha. Estoy contento porque se están generando situaciones de gol. El semestre pasado nos costó mucho. Pero tengo que seguir trabajando en lo personal para no desperdiciar tantas situaciones”, consideró el delantero leproso.

En ese sentido, contó cómo fueron las dos jugadas que tuvo ante Quilmes y que no pudo definir con certeza: “En la primera, me encuentro con la pelota de golpe y sólo atiné a empujarla con la rodilla, aunque estuvo muy bien el arquero. Y en el cabezazo del segundo tiempo, cuando veo salir la pelota, a mitad de recorrido pienso que se me va larga. Pero cuando me voy tirando me doy cuenta que llego bien. Tuve la tranquilidad que pensé que no iba a tener y definí mal yo”.

No obstante, en el final generó la acción que derivó en el penal que luego convirtió para darle a Newell’s la victoria frente a Quilmes. “Por suerte pude armar esa jugada del gol para que volver a Rosario contentos por la victoria. En ese momento del partido uno siempre juega al límite por el cansancio. Aproveché la jugada y me pude meterme en el área antes que el jugador de Quilmes (Facundo Coria). El no se pudo frenar y terminó en penal”, añadió.

Scocco resaltó luego la importancia del triunfo en el arranque del campeonato: “Necesitábamos ganar para volver a confiar en nosotros. El partido fue muy cambiante, nos tenemos que quedar con el comienzo del segundo tiempo en el que encontramos el juego que pretendemos y con la actitud que tuvimos después de la expulsión. Ganar el partido de esa manera es destacable. La victoria nos viene bien para seguir trabajando en estos quince días de forma tranquila. Con una victoria todo es distinto”.

Por último, el atacante leproso opinó de la importancia de tener a Mauro Matos como una alternativa, ya sea para ingresar desde el banco o para jugar juntos: “Es bueno tener recambio y gente de experiencia para que aporte lo suyo. Eso nos da tranquilidad”.

Se define el trueque

En las próximas horas se concretará el cruce de préstamos entre Newell’s y River por el cual Leandro Vega llegará al Parque de la Independencia y Denis Rodríguez pasará al Millonario. Ambos futbolistas fueron inscriptos en el cierre del libro de pases, por lo que hasta el jueves hay tiempo para cerrar la operación, que en principio será con cesiones de un año. De esta manera, Diego Osella contará con Vega, un jugador por el que insistió durante casi todo el receso y cuya llegada se vio dilatada por su participación en los Juegos Olímpicos. El juvenil llegará para competir en el puesto con Néstor Moiraghi y Nehuén Paz, aunque también puede ser una alternativa de Germán Voboril como lateral izquierdo. En tanto, Denis Rodríguez pasará al Millonario en busca de la continuidad que no ha tenido desde la llegada de Osella, aunque en la pretemporada había recuperado algo de terreno.

Vuelve a los trabajos

El plantel leproso volverá a entrenar hoy desde las 9 después del triunfo ante Quilmes y el posterior día de descanso otorgado por el cuerpo técnico. Diego Osella tendrá ahora dos semanas de trabajo para preparar el compromiso de la segunda fecha ante Tigre, que se jugará en el Parque de la Independencia. Para ese encuentro no estará a disposición Diego Mateo, expulsado ante el Cervecero (NdR: recibirá una fecha de sanción). Las opciones con las que cuenta Osella para reemplazarlo son Juan Ignacio Sills y Sebastián Prediger.

Debuta la reserva

Hoy, desde las 15, la reserva leprosa iniciará la defensa del título cuando enfrente a Quilmes en el estadio Centenario.

El equipo alistará a Kevin Humeler; Lionel Monzón, Maximiliano Pollachi, Lisandro Martínez, Milton Valenzuela; Jalil Elías, Braian Rivero, Daniel Mancini; Milton Treppo, Matías Tissera y Joaquín Torres. Además, el equipo que conduce Juan Pablo Vojvoda afrontará el domingo la semifinal por la Copa Santa Fe ante Sportivo Las Parejas en el Parque Independencia. Hoy o mañana se definirá el horario: será a las 15 o a las 16.

