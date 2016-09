Scocco: “Estoy disfrutando de estar en cancha, algo que no me pasaba últimamente”

Ignacio Scocco siente que está cerca de su mejor versión. Lo conforma la producción de Newell’s en el arranque del torneo, pero asegura que el equipo tiene mucho por corregir. Y que él también tiene mucho más para dar, más allá de los dos goles que hizo en estos tres partidos y de un buen rendimiento personal.

“Tenemos una buena cantidad de puntos. Siete de nueve en este inicio es bueno para trabajar con tranquilidad, corregir cosas que no están saliendo de la manera que nosotros queremos y para mantener otras que estamos haciendo bien”, dijo el delantero leproso ayer en conferencia de prensa.

Y agregó: “Hay autocrítica. Ante Sarmiento hicimos un desgaste físico muy grande pero técnicamente no anduvimos bien, no generamos situaciones claras como sí lo veníamos haciendo. Hemos tenido momentos muy buenos y otros no tanto en los anteriores partidos, pero siempre creando chances. El último fin de semana ese fue un punto en el que fallamos, en las situaciones que no tuvimos”.

Respecto a las falencias que hoy muestra el equipo, Scocco indicó que “el juego colectivo es parte de lo que se habla puertas adentro” y aseguró que el equipo busca “sostener en gran parte de los partidos lo que se hizo en esos primeros 30 minutos con Tigre: un equipo corto que atacaba, que perdía la pelota y la recuperaba rápido”.

El delantero leproso se refirió luego a su momento personal. “Desde que volví al club por segunda vez, siento que es mi mejor momento. Así lo noto en los entrenamientos y en los partidos. Estoy disfrutando de estar en cancha, que era algo que no me pasaba últimamente. Estoy teniendo una continuidad importante y eso me ayuda muchísimo. Pero sé que tengo mucho más para darle al equipo”, afirmó.

A la hora de explicar las razones de su recuperación futbolística, Scocco indicó que durante un tiempo el miedo a lesionarse lo impedía estar mejor. “No es fácil lesionarse tanto y mucho menos cuando no sabés por qué pasa. Eso me hacía jugar limitado o con miedo de volver a lesionarme. La confianza, la continuidad y el rendimiento hoy me hicieron olvidar eso”, contó.

Y también señaló que hizo “un cambio de chip”. “Sé que sólo me tengo que dedicar a jugar, a poner la cabeza solamente en lo futbolístico. Hubo momentos en el pasado en el que nos desenfocamos de lo más importante, que es jugar al fútbol. Y nos tratamos de ocupar de cosas que quizás no nos corresponden. Pero lo hacemos por lo que queremos a este club y a esta camiseta. Se me hace muy difícil desentenderme de eso. Pero entendí que soy jugador y que sólo tengo que pensar en eso”, explicó.

La charla luego derivó en cuestiones estrictamente futbolísitcas. “Mauro Matos hace el trabajo más difícil, que es el de pelear con los centrales para que yo pueda encontrar la segunda pelota y juntarme con la Fiera (Rodríguez) o Joel Amoroso para arrancar la jugada desde tres cuartos. Y cuando le toca al Gato (Formica) sabemos que puede darle al equipo manejo de pelota, tenencia, calidad en el comienzo de la jugada. Y tenemos que aprovechar eso”, dijo.

Scocco aseguró que “el grupo está muy bien” y que pese a que se sumaron ocho futbolistas en la pretemporada “la misma es la misma de siempre”. “El que juega tiene que dar lo mejor y al que le toque quedar afuera tiene que apoyar al resto. Los chicos que llegaron lo entendieron, son buena gente y no les costó nada adaptarse al vestuario. Para conseguir buenos resultados es importante tener un buen grupo y nosotros lo tenemos”, manifestó el delantero leproso.

Sobre el inicio del equipo, el atacante sostuvo: “Siempre te ponés contento cuando se te dan los resultados y te ilusionás con lo que puede venir. Pero esto recién empieza y no nos podemos conformar sólo con este arranque. Partido a partido iremos viendo para qué estamos. Lo primordial es hacerse fuerte en casa y no perder puntos de local”.

A rearmar el once

Con Mauro Matos prácticamente descartado del equipo por una tendinitis, Diego Osella espera ahora por la recuperación de Advíncula, quien sufrió un esguince de tobillo por el que tuvo que ser sometido a estudios complementarios para comprobar la gravedad de la lesión. El peruano no participó ayer del entrenamiento y su presencia está en duda. Por Matos, lo más probable es que reaparezca Formica. En tanto, si no juega Advíncula podría reemplazarlo Juan Ignacio Sills o Franco Escobar, quien volvió a actuar en reserva.

Venta de entradas

Mañana, en las boleterías de la puerta 6, comenzará la venta de entradas para el partidodel sábado. El expendio comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 21, mientras que el sábado será de 9 a 14, bajo los siguientes valores: general, 200 pesos; menores, 60; platea alta, 300 para socios y 500 para no socios; platea baja, 400 y 600; platea oeste, 500 y 700; Tribuna Oficial, 100 y 300. Los socios deberán tener la cuota de septiembre paga. Las puertas de la platea inferior este y de la platea oeste se abrirán a las 11.30, mientras que el resto de las tribunas lo harán a las 12.

Se suma Martín Mackey

Martín Mackey se despidió ayer de la Unión Argentina de Rugby para empezar a trabajar desde el 1º de octubre en su rol de Director Deportivo del Fútbol Amateur de Newell’s. “Sencillamente gracias al rugby por todo. Es difícil expresar en pocas palabras lo que uno siente después de tantos años. Disfruté cada día, respeté y fui respetado. Me llevo todo lo bueno. Comienza para mí una nueva etapa, en un gran club como Newell’s y deseo poder aportar lo que una institución de tanto prestigio merece”, esto es parte de lo que escribió en su cuenta de Twitter.