Ignacio Scocco, en duda para el duelo del domingo ante Gimnasia

Diego Osella se mostró realmente preocupado por la situación de Ignacio Scocco de cara al partido del domingo ante Gimnasia La Plata, que se jugará en el Parque Independencia y por la sexta fecha del campeonato. El delantero rojinegro arrastra una ciatalgia desde la semana pasada que lo obligó a entrenar en forma diferenciada durante la semana pasada y por la que hoy le realizarán una resonancia para precisar el diagnóstico.

En una de las últimas jugadas ante Temperley, Scocco intentó un remate desde lejos y cayó al piso después del disparo golpeándose la zona afectada. Desde entonces, el jugador manifiesta un intenso dolor. El primer diagnóstico del cuerpo médico rojinegro fue un golpe en el glúteo medio por lo que la semana pasada se decidió que entrenase en forma diferenciada, aprovechando el parate por las eliminatorias sudamericanas. Y luego se redefinió la dolencia como una ciatalgia derecha, es decir, un dolor en el trayecto del nervio ciático.

Hoy se le realizará una resonancia nuclear magnética para tener mayor precisión respecto al origen de este dolor (NdR: hay múltiples causas posibles) y si, en consecuencia, podrá estar a disposición el próximo domingo ante el Lobo. “Estoy preocupado por Scocco. Se le van a hacer estudios y veremos dónde estamos parados con él”, confió Diego Osella ayer al mediodía en Zapping Sport por Radio Dos.

La inquietud del entrenador rojinegro obedece a varios factores. Es que si Scocco no llega en condiciones al fin de semana, hoy no hay un reemplazante natural en condiciones de jugar: Mauro Matos hace tres semanas que trabaja diferenciado por una tendinitis y, aunque ha evolucionado y se está poniendo a punto, aún no se sabe si estará a disposición este fin de semana, y además Matías Tissera, el ‘nueve’ de la reserva, se recupera de un desgarro. De hecho, en la práctica de fútbol que Osella dispuso el viernes, en la que no estuvieron ni Scocco ni Matos, el entrenador ubicó a Joel Amoroso como centrodelantero.

Pero además, en base a lo que arroje en el estudio de hoy, no sólo se determinará si llega al domingo sino que además se sabrá con certeza si podría perderse también el clásico. Y en ese contexto, tampoco sería descabellado pensar que si Scocco pudiera estar a disposición este fin de semana, Osella decida preservarlo para que llegue en óptimas condiciones al partido con Central del domingo 23.

“Vamos a necesitar a los jugadores que estén en óptimas condiciones para el partido con Gimnasia. Después viene el Clásico. Y dentro de nuestra planificación, tenemos en cuenta todo”, confesó Osella, insinuando claramente que puede guardar jugadores ‘tocados’ para que lleguen al choque frente a Central, el primero de los Clásicos que se jugarán en este torneo.

Otros dos descartados

La racha de lesiones no se detiene. Ayer se informó que Germán Voboril sufrió una distensión en el aductor y que Juan Ignacio Sills sufrió la misma dolencia pero en el sóleo, por lo que ambos quedaron descartados para el partido del domingo ante Gimnasia.

Para reemplazar a Voboril, Diego Osella seguramente apostará por Leandro Vega, quien aún no ha sumado minutos en el torneo. En tanto, Sills verá postergada su chance de jugar desde el arranque ya que era una de las opciones para reemplazar a Fabricio Formiliano, quien también está afuera del partido contra el Lobo por una distensión.

El principal candidato a ingresar por el uruguayo sigue siendo Sebastián Domínguez, quien jugó para los titulares el viernes en la primera práctica de fútbol que dispuso Diego Osella pensando en el partido del domingo. Otra opción que maneja el entrenador es que Diego Mateo pase a la última línea, pero para eso necesita que ingrese algún volante de contención. Pero Sills está descartado y Sebastián Prediger aún no pudo entrenar con normalidad por una fractura en la primera falange del quinto dedo del pie derecho que sufrió en la previa del choque ante Atlético Tucumán.