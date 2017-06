Scocco, contra la dirigencia: “Optaron por armar una guerra en vez de venir a hablar con el plantel”

Lejos de bajarle los decibeles, Ignacio Scocco optó por exacerbar las diferencias entre plantel y dirigencia por un conflicto salarial que se renueva mes a mes desde hace un semestre. “Los dirigentes optaron por armar una guerra en lugar de venir a hablar con nosotros para plantear la realidad del club”, disparó el goleador de Newell’s en alusión a la tristemente célebre conferencia de prensa encabezada por el presidente Eduardo Bermúdez, que no hizo más que distanciar aún más a las partes y que precipitó la renuncia de Diego Osella de la dirección técnica.

“El plantel está golpeado y dolido. No estoy de acuerdo ni con las palabras ni con la actitud que ha tenido el presidente. El grupo no lo tomó para nada bien. Optaron (los dirigentes) por armar una guerra en lugar de venir y hablar para plantear la realidad del club”, cuestionó Nacho Scocco.

Por lo pronto, se ha cortado el diálogo entre jugadores y directivos y solamente se pronuncian al respeto a través de los medios de comunicación. “No han ofrecido ninguna solución. El desgaste que hay en el plantel, a pocos días de que termine el campeonato, nos lleva a una situación en la que no sabemos qué hacer. La semana pasada llegamos al punto de tomar una decisión que siempre quisimos evitar (NdR: el jueves adoptaron la medida de fuerza de no entrenar). Han incumplido con los cheques que nos habían dado y por eso tomamos esa determinación. En vez de armar una conferencia de prensa y quedar bien políticamente, hubiesen venido a hablar con el plantel”, indicó.

Scocco no solamente criticó el manejo de la dirigencia en cuestiones salariales, sino que también reivindicó el trabajo realizado por el renunciante Osella. “Teníamos un cheque para depositar. Algunos lo hicieron y a otros le dijeron que no lo depositasen. Después salieron a decir que solamente habían rebotado cuatro cheques. Tuvimos buena predisposición y no lo depositamos. Y si hubiésemos depositado todos los cheques, hubieran rebotado más de cuatro. Entonces no estamos de acuerdo con la actitud que ha tomado la dirigencia. Queremos manifestar la bronca del plantel y el total apoyo que le damos al cuerpo técnico anterior tras aquella desafortunada conferencia de prensa. No quedaba otra decisión que la que tomaron”, sostuvo sobre la dimisión de Osella.

Scocco todavía no piensa en su futuro. “Queremos cumplir con el objetivo que tenemos, que es clasificar a Newell’s a la Copa Libertadores. Nosotros sí pensamos en el club. Y cuando termine el campeonato, lo analizaré. También estamos enfocados en el partido de Copa Argentina, que es muy importante, y en los tres partidos finales del torneo”, señaló.

“En este club viví los mejores momentos de mi carrera. Pero nos ha tocado vivir momentos y situaciones difíciles, que producen desgaste. En este campeonato ganamos partidos importantes, luchamos por el título y sin embargo no pudimos disfrutarlo. Cuando un jugador vive el fútbol de esa forma, seguramente tiene que replantearse algunas cosas”, deslizó Scocco al respecto.

Acerca de los indicios que acercan cada vez más a Juan Manuel Llop a la conducción táctica de Newell’s a partir de julio, Scocco consideró improcedente “hablar de un futuro técnico en este momento. Sería una falta de respeto a (Juan Pablo) Vojvoda, a quien vamos a apoyar en los cuatro partidos para que se sienta cómodo y para que nos vaya bien a todos”, enfatizó.

Ya es oficial: se va Formica

Faltaba la confirmación. Y llegó a través de sitios oficiales. Pumas de México anunciaron la contratación de Mauro Formica, quien volverá a emigrar luego de vestir la camiseta de Newell’s durante dos temporadas.

El vínculo de Formica con Newell’s contemplaba una cláusula de rescisión de 1,5 millón de dólares, que decidió ejecutar Pumas. De esa cifra, la mitad le corresponde al futbolista y el 50 por ciento restante le quedará al club del Parque. Newell’s, recibirá 450 mil dólares de los 750 mil iniciales, ya que debe abonar una deuda de 300 mil al Cruz Azul.