Scocco, con malas noticias

Cada día más afuera del Clásico. Ignacio Scocco arrancó la semana con muchas chances de no estar en el Clásico del domingo a las 16, y el estudio que le realizaron ayer no hizo más que confirmar esa presunción previa: Nacho está casi descartado.

Tras el diagnóstico de la semana pasada de una ciatalgia con discopatía L5-S1, que impidió que Scocco jugara ante Gimnasia, Diego Osella se mostró preocupado y fue poco optimista sobre poder tenerlo ante Central. “No veo evolución, parece complicado, aunque me gustaría tenerlo”, confesó el DT tras ganarle a Gimnasia el pasado domingo.

Por eso ayer se le realizó un estudio complementario para determinar con mayor certeza la situación actual del jugador. Y la electromiografía que se le realizó no hizo más que confirmar la lesión y dejó al atacnate de Hughes más lejos de poder jugar ante Central.

“Estudios a Ignacio Scocco (electromiografía): refuerza el diagnóstico de radiculopatía denervativa de raíz L5 e irritativa de S1”, fue el parte oficial del club. Y agrega: “El jugador continúa con rehabilitación activa y evolución sintomático funcional diaria”.

¿Y entonces? La lesión está y como el proceso de recuperación no es tan preciso, es difícil para Osella saber si puede tenerlo o no. Es más, desde el punto de vista médico, este tipo de lesiones pueden mostrar una mejoría un día y al siguiente mostrar un retroceso. Y la opción de infiltrar no es posible, o al menos no recomendable.

La buena para Osella es que tal vez pueda contar con Mauro Matos, quien se recupera de una tendinitis en el pie derecho y esta semana está mucho mejor. El ex San Lorenzo podría estar en el ensayo de fútbol y si responde, será titular.

El último partido de Matos fue el empate 1-1 ante Sarmiento, el 17 de septiembre, cuando salió en el entretiempo por el dolor que le impedía jugar. Justamente ese mes de inactividad es la mayor preocupación de Osella, pero al no tener otro nueve apostaría por incluir al atacante por más que no esté en plenitud.

En tanto, se espera por la evolución de Fabricio Formiliano, Germán Voboril, Juan Ignacio Sills y Sebastián Prediger, quienes se recuperan de distintas lesiones. El caso que más le importa al cuerpo técnico es el de Formiliano, ya que si el uruguayo está en plenitud será titular, caso contrario seguirá el juvenil Franco Escobar, que ya tiene tres Clásicos jugados en su historial.

El que sí vuelve a los once es Maxi Rodríguez, quien jugó media hora frente a Gimnasia para tener algo de rodaje de cara al partido ante Central.

¿Una probable? Luciano Pocrnjic; Luis Advíncula, Formiliano o Escobar, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Diego Mateo y Facundo Quignón; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maxi Rodríguez; Matos o Víctor Figueroa.

Tissera, gol en la reserva

El equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda derrotó a Gimnasia 3-0 en un partido disputado en el Coloso. Los goles del líder de la divisional los anotaron Maxi Pollachi, Braian Rivero y Matías Tissera, quien regresaba tras un desgarro y jugó los 90 minutos en busca de tener ritmo, ya que Osella lo tendría entre los concentrados para el Clásico.

“Con ganas de ganarlo”

Néstor Moiraghi jugará su primer Clásico. Conoce la historia, lo vio por televisión y sabe de la mala racha de la Lepra en los últimos años, pero esa mochila no es suya y por eso lo vive como un partido que trae mucha expectativa previa, pero no tiene la presión que sí puede pesar en la cabeza de otros compañeros.

“Lo espero con tranquilidad, pero con ansiedad y con ganas de ganarlo como todos mis compañeros. Sé lo que significa el Clásico y me han dicho que es un partido aparte, si ganás pasan lindas cosas y por eso vamos a trabajar para traer el triunfo. El grupo está muy enfocado”, expresó el defensor.

A la hora de analizar el estilo de Newell’s, muchas veces cuestionado por no arriesgar tanto cuando sale del Coloso, Moiraghi comentó: “Nosotros queremos mantener el cero en el arco, después ser ordenados para poder ganarlo. Tenemos que ser inteligentes para defender, ellos tienen jugadores de buen pie. Uno quiere jugar bien de local y de visitante, queremos imponer nuestro juego, pero no se puede siempre”.

Los ausentes por lesiones o suspensiones son todo un tema en este Clásico, en uno y otro equipo, y el ex Olimpo dio su punto de vista. “No es ventaja que Lo Celso no juegue. Scocco y Matos son muy importantes para nosotros, espero que esten todos, queremos ir con todo para no tener excusas”, confió Moiraghi.

En cuanto a Franco Escobar y Nehuén Paz, dos que ingresaron a la defensa ante Gimnasia de La Plata, el zurdo zaguero tuvo palabras de elogio para ambos. “Con Escobar y Paz hablamos para jugar simple, darle seguridad a los de adelante. Escobar para la edad que tiene es muy sólido e inteligente, y Paz estuvo muy bien en la marca y da mucho juego para salir con la pelota”, comentó.

Por último, hubo referencia a los posibles atacantes de Central en el cotejo del domingo. “No va a ser fácil marcar a Teo y Ruben, con Olimpo he marcado a Marco y sabemos que tiene buenos movimientos”, manifestó.