Scocco afuera y Amoroso de 9 para recibir a Gimnasia

Todo hace pensar que Ignacio Scocco no va a jugar frente a Gimnasia La Plata. Si bien esto aún no ha sido confirmado desde el cuerpo técnico rojinegro, las señales que se han entregado durante la semana son bastante elocuentes. El delantero leproso no ha entrenado con normalidad en los últimos días y la complejidad de la dolencia que arrastra prácticamente obliga al cuerpo técnico a preservarlo este fin de semana y que intente llegar en óptimas condiciones al clásico. Algo que, a esta altura, tampoco es una certeza.

En cambio, Maxi Rodríguez, quien se recupera de una distensión en el aductor, aún no está descartado pese a que ayer tampoco participó del ensayo futbolístico. La idea del cuerpo técnico es exigirlo hoy en el entrenamiento matutino y ver cómo responde antes de tomar una decisión. La Fiera hizo algunos trabajos con pelota en la semana y se mostró recuperado de su lesión, aunque llegaría con lo justo al partido con el Lobo. Y como en la próxima fecha se juega el clásico, Osella duda sobre su presencia el fin de semana. “Es algo que tenemos en cuenta en nuestra planificación”, aseguró la semana pasada.

Por las dudas, el técnico rojinegro ya tiene definido a ambos reemplazantes: Víctor Figueroa y Héctor Fertoli, quienes ayer volvieron a formar parte de la práctica de fútbol actuando como volantes externos delante del doble cinco (Diego Mateo y Facundo Quignón) y con Mauro Formica jugando por adentro. Con estos ingresos, Joel Amoroso dejará su posición de volante derecho para ser el único punta del equipo frente al Lobo.

En tanto, Osella mantuvo ayer a Leandro Vega por Germán Voboril, descartado por una distensión en el aductor, sobre el lateral izquierdo. Y ubicó a Franco Escobar en la vacante que dejará Fabricio Formiliano (afuera por una lesión muscular) y que en los anteriores ensayos había ocupado Sebastián Domínguez. El juvenil ha vuelto a jugar como marcador central en reserva luego de hacerlo durante mucho tiempo como lateral derecho y el DT lo tiene en consideración, aunque todo hace suponer que el domingo jugará Domínguez como titular en el Marcelo Bielsa.

En consecuencia, una probable alineación comprende a Luciano Pocrnjic; Luis Advíncula, Sebastián Domínguez o Franco Escobar, Néstor Moiraghi, Leandro Vega; Diego Mateo y Facundo Quignón; Maxi Rodríguez o Víctor Figueroa, Mauro Formica, Héctor Fertoli; Joel Amoroso. El plantel volverá a trabajar hoy por la mañana en Bella Vista y luego Osella hablará en conferencia de prensa.

Osella, internado

Diego Osella asustó ayer a todos en Newell’s. Es que al finalizar el entrenamiento matutino que dispuso en Bella Vista, el entrenador rojinegro sintió palpitaciones y fue revisado por los médicos del club, quienes detectaron una arritmia. Rápidamente se le realizó un electrocardiograma que confirmó el diagnóstico de arritmia benigna (NdR: es una fibrilación auricular de baja respuesta), por lo que el director técnico leproso quedó internado en un sanatorio céntrico de la ciudad para la realización de estudios complementarios y el correspondiente tratamiento.

La perspectiva es que Osella pueda recibir hoy el alta médica, por lo que no tendría ningún inconveniente en dirigir el domingo ante Gimnasia La Plata en el Parque Independencia. De hecho, la conferencia de prensa que estaba prevista para hoy se pasó para mañana a las 11.30 en el complejo Bella Vista.

La reserva va el martes

Ayer se confirmó que el partido de reserva ante Gimnasia se jugará el próximo martes a las 15 en el Coloso. El equipo de Juan Pablo Vojvoda es líder del torneo con 13 puntos, producto de cuatro victorias (Quilmes, Tigre, Atlético Tucumán y Temperley) y un empate (Sarmiento), y defiende el título de la categoría que consiguió el semestre pasado.

¿Mancini a Francia?

Durante las próximas horas se resolverá si Daniel Mancini se sumará a Girondins de Bordeaux de Francia. El juvenil llegó al club hace algunos años en el marco de un convenio tripartito entre la Lepra, dicho club francés y el Proyecto Crecer de San Francisco, gerenciado por la entidad europea. En ese acuerdo vence el próximo 1º de diciembre.