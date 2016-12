Scioli: “Están sustituyendo fábricas por productos importados”

El ex candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, cuestionó con dureza la política económica del gobierno de Mauricio Macri al sostener que se están “sustituyendo fábricas por productos importados”.

El ex gobernador bonaerense visitó ayer Rosario, donde participó junto al diputado del Parlasur Agustín Rossi de un debate público en la explanada del Parque de España sobre “las mentiras incumplidas de Macri”. En la previa, Scioli recibió a un grupo de periodistas en un céntrico hotel donde se mostró relajado e informal pese a que sostuvo que asoma un panorama “complejo” en términos de situación social.

A un año del balotaje que le impidió llegar a quedarse con el sillón presidencial, Scioli memoró los tiempos de campaña: “La visita a Rosario me conmovió mucho, vi mucho compromiso militante, muchos jóvenes que se volcaron a convencer enfrentando la «campaña del miedo»”. En otros pasajes recordó el accidente motonáutico que sufrió hace 27 años y también planteó el escenario de resistencia contra el “ajuste” del gobierno de Cambiemos.

“Compromiso”, “trabajo”, “deporte” son las palabras de manual que más pronunció el ex gobernador de Buenos Aires, quien estuvo secundado por Agustín Rossi, de quien siempre rescató su “compromiso militante”.

“Rosario, como Mar del Plata, es una ciudad muy sensible a las políticas nacionales. No es casualidad que sean las dos ciudades donde más creció el desempleo en el país. A la gente le está costando muchísimo este ajuste”, advirtió.

“Es un deterioro constante. A mí, desde lo personal, la fuerza del deporte me dio la garra para seguir. Yo estaba convencido de que el proyecto nacional estaba en óptimas condiciones para encarar una etapa de desarrollo y no revertirlo, como sucede ahora”, sentenció Scioli.

El ex motonauta también advirtió sobre la vuelta del Fondo Monetario Internacional y sus recetas: “Sus imposiciones y exigencias son para refinanciar la deuda en la que el país está entrando. Es un escenario muy complejo”.

Consultado sobre si la gente siente conexión con las promesas de campaña de Cambiemos y el escenario actual, Scioli no pudo evitar referirse al histórico debate contra su rival, Mauricio Macri: “Ese debate fue muy polémico, con una audiencia récord impresionante. Macri me hacía referencia en todo momento de que no iba a devaluar ni aumentar las tarifas. Ahora las prioridades son las mineras, los grandes pooles de soja y el sector financiero. ¿Dónde está el millón de viviendas?”

“Si hubiese sido por la voluntad del gobierno, ¿hasta dónde hubiéramos llegado? No creo que tengan malas intenciones; nadie llega a presidente para hacerle mal a la gente, pero el problema es su plan económico y su implementación gravosa. Alto déficit fiscal, endeudamiento, 7 mil comercios cerraron. ¿Qué falta para que el gobierno se dé cuenta del rumbo que han tomado?”, se preguntó.

“Ahora están en la mira los convenios colectivos de trabajo, Aerolíneas. Esta es mi visión, basada en que ya pasó un cuarto del mandato de gobierno. ¿Qué país desarrollado tiene trabajadores con salarios bajos? Estamos sustituyendo fábricas por productos importados”, expresó Scioli para reflejar un panorama sombrío.

Peronismo en ebullición

“El peronismo está en ebullición; hay sectores, grupos”, analizó Scioli en referencia a la reconstrucción del Partido Justicialista luego del alejamiento de Cristina Kirchner.

“El PJ está en proceso de búsqueda, tenemos todavía que darle a la sociedad un sentimiento de confianza”, agregó.

“Buena parte se dejó llevar por el sentimiento convocante de la palabra «cambio», pero es importante que haya debates internos; cada distrito tiene su dinámica”, finalizó.