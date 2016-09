Schmid, sobre posible paro de la CGT: “Aún no hay definiciones”

El dirigente marítimo e integrante del triunvirato de la CGT unificada, Juan Carlos Schmid, insistió en la posibilidad de que la central obrera llame a un paro nacional para el mes próximo, según el mandato surgido de la última reunión del Comité Confederal, al señalar que están “en el final de las rondas de conversaciones con el gobierno nacional y aún no hay definiciones”.

“Nos han dado un mandato para llevar adelante un paro de 24 horas. Vamos a completar las tratativas y a tomar la decisión”, aseveró Schmid, quien subrayó que están avanzando con “prudencia” para que “todo el mundo comprenda las razones de una protesta”.

No obstante, en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, Schmid indicó que “tanto en los plenarios como en las movilizaciones que hubo y lo que sucedió en el confederal realizado el viernes último, no hubo una sola voz que declamara que no se lleve adelante la protesta”.

En ese marco, el dirigente marítimo e integrante del triunvirato que conduce la CGT unificada remarcó que, en el marco de la reunión del Comité Central Confederal realizada el viernes último en la sede de Azopardo al 800, se le dio un mandato a la conducción “para llevar adelante un paro de 24 horas”, y volvió a indicar que, seguramente, la medida de fuerza se desarrollará en el transcurso del próximo mes.

“El mes de octubre va del 1 al 31”, sostuvo Schmid, quien advirtió que la central obrera se encuentra “al final de las rondas de conversaciones con el gobierno nacional y no hay definiciones”, con lo cual dio por hecha la definición de una medida de fuerza.

Además, reiteró que, entre otras demandas, la CGT reclama “un aumento de emergencia a los jubilados y que se excluya del impuesto a las Ganancias al aguinaldo”.

Por otro lado, planteó que, más allá de la declamada “tendencia a la baja de la inflación” desde el gobierno nacional, es necesario definir “cómo se va a compensar” en el bolsillo de los trabajadores el desfase producido por las alzas de precios.

