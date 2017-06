Santo Tomé: encontraron muerto a ex represor de la dictadura militar

José Rufino Martellini, de 76 años y ex represor de la última dictadura militar, fue encontrado muerto este martes en su casa de la localidad santafesina de Santo Tomé. El ex policía se encontraba detenido con prisión domiciliaria desde octubre de 2015 por su participación, junto a ex policías y ex militares, de la masacre de las Heras e Ituizangó, en Santa Fe, donde 4 militantes montoneros fueron asesinados en plena vía pública, en lo que se supone un enfrentamiento fraguado.

Una empleada doméstica lo encontró en el dormitorio de su vivienda de Alvear al 2900, confirmó el fiscal de homicidios de Santo Tomé Jorge Nessier, quien explicó que no hay evidencias que vinculen la muerte con la causa en la que está procesado Martellini. El cadáver “no tiene lesiones ostensibles que pudieran hacer suponer algún tipo de agresión concreta” y que se desconoce si faltan elementos de valor de la vivienda, aunque “había cierto desorden” en la vivienda, consignó el fiscal. Por lo pronto, se esperaban los resultados de la autopsia para contar con más certezas para determinar la causa de muerte.

Durante la represión, Martellini formaba parte del Área de Defensa 212, que en enero de 1977 protagonizó la “masacre de Las Heras e Ituzaingó”, uno los hechos más recordados de los años de plomo en Santa Fe por el lugar en el que se llevó adelante el operativo –el corazón del tradicional barrio Candioti– y porque hasta hace apenas algunos años podían verse los impactos de bala en la vivienda en la que fueron asesinados cuatro militantes políticos, según publicó en 2015 el ahora desmantelado portal Infojus.