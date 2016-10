Santa Fe ya tiene equipos

Santa Fe definió sus planteles para disputar los Argentinos 3×3 U16 tanto femenino como masculino desde mañana en La Plata.

Entre las mujeres estarán María Victoria Fux (Unión Florida), Camila Ricci (Talleres de Villa Gobernador Gálvez), Valentina Fernández (Libertad de Sunchales) y Chiara De Virgilio (Atalaya).

Por los varones participarán Julián Eydallin (Talleres de Villa Gobernador Gálvez), Joaquín Hoyos (Unión de Santa Fe), Enzo Parola (Rivadavia Juniors de Santa Fe) y Alejo Paoloni (Unión de Totoras).

Sudamericano U15. En Asunción, Argentina derrotó a Perú por 79 a 53 y sumó su segundo triunfo. El rosarino Bautista Lugarini terminó con 5 puntos y 4 rebotes. Hoy a las 19 cierra su grupo ante Uruguay.

Argentina U14. En tanto, se dio a conocer la lista de convocados a los entrenamientos de Argentina U14 (del 1º al 5 de noviembre) y uno de los entrenadores será Juan Manuel Gattone. Estarán los rosarinos Ignacio Bednarek (Náutico), Martín Allende (Sportsmen) y Facundo Tolosa (Sportsmen).

Hexagonal final U14. Belgrano de Oliveros se presentará hoy desde las 19.30 en el hexagonal final del Argentino de Clubes U14 que se llevará a cabo en el Cenard. Mañana a las 11.30 chocará con San Miguel.

Rosarina. En primera B, Central le ganó a Maciel 65 a 43, Atlantic a Libertad (volvió a jugar Fede Sauro) 71 a 58, con 24 de Quiroga, Newell’s a Talleres 74 a 52 y Unión a Calzada 72 a 66. En la A, el encuentro entre Provincial y Unión y Progreso, en principio programado para ayer, se jugará mañana. Y en la C, por la 13ª fecha, jugarán hoy Ben Hur vs. Sportivo América, Paganini Alumni de Baigorria vs. San Telmo de Funes y Garibaldi de Fray Luis Beltrán vs. Horizonte.

Exterior: Victoria de arranque. El entrenador rosarino Juan José Pidal se presentó con victoria en la nueva temporada de la Liga de Ecuador. Pidal, que fue campeón con Mavort y UTE, conduce a Iccan Macas, un elenco que debuta en la competencia y en su primer duelo se impuso como visitante a Juvenil de Vinces por 89 a 69. Mañana, en el marco de la segunda jornada, Iccan Macas recibirá a Importadora Alvarado, un elenco que promete ser protagonista y seguramente será un duro escollo. Pidal viene de dirigir a Cangrejeros de Venezuela.