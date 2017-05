Santa Fe: unas 632 personas trans accedieron al reconocimiento de su identidad

La Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe informó que, de acuerdo a datos oficiales de la Dirección Provincial de Registro Civil, hasta el momento fueron 632 mujeres y hombres trans los que han accedido al reconocimiento de su identidad de género autopercibida, en el marco de la Ley 26.743 de Identidad de Género. La ley, fruto de la lucha de las organizaciones y colectivos sociales, entre los que destaca la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), garantiza el acceso al cambio registral de reconocimiento de identidad autopercibida para mujeres y hombres trans en todo el país, al tiempo que mandata a los Estados y el sector privado a garantizar la atención integral de la salud de este colectivo. Cabe destacar que en Santa Fe, efectores públicos de diverso nivel de complejidad garantizan el acceso a los tratamientos hormonales y quirurgicos, lo cual la coloca entre las jurisdicciones que posee mayor nivel de cumplimiento de la ley en su integralidad. Recientemente se iniciaron los tratamientos hormonales en Reconquista y en breve llegarán a Rafaela, completando esta prestación en las cinco regiones en que se encuentra organizada la provincia.” Asimismo desde el Programa Integral de Inclusión Trans, creado por el Decreto 2332/16, se promueven acciones de inclusión educativa, laboral, social y comunitaria, así como iniciativas para el mejoramiento del hábitat y acceso a la vivienda. El Programa Integral de Inclusión Trans cuenta con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, y con el monitoreo de organizaciones sociales de toda la provincia. El subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, expresó: “Hoy es un día de celebración por los derechos conquistados, pero también un día de reflexión para pensar estrategias que permitan alcanzar la igualdad real para mujeres y hombres trans. La igualdad legal ya se ha obtenido en 2010, pero aún queda mucho camino por recorrer en materia de inclusión de este colectivo en todos los ámbitos sociales.”

