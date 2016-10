Santa Fe tuvo un inicio contundente

El seleccionado santafesino femenino Sub 14 se presentó ayer en el Argentino de El Calafate con un contundente triunfo sobre Tierra del Fuego por 117 a 6 y ratificó su condición de candidato a extender su dominio en la categoría. Hoy Santa Fe enfrentará desde las 18 a Misiones en la continuidad de la zona A del campeonato.

Tras realizar la preparación en Rosario, las chicas de Santa Fe llegaron en la tarde del domingo vía aérea desde el Aeropuerto de Fisherton en un gran esfuerzo económico de la Federación Santafesina. El plantel pudo descansar y en la mañana de ayer se produjo el debut con victoria clara en el gimnasio municipal Palos Gruesos.

Yamile Mensur fue la goleadora, con 20 puntos y 6 rebotes, mientras que Valentina González anotó 18, Ianara Morbidoni y Guillermina Berger convirtieron 13 cada una, Paulina Villanueva hizo 12, y con 10 colaboraron Guadalupe Goetschi y Luzmila González Zapata.

También por la zona A, Chaco derrotó a Misiones por 42 a 37, lo que marca la paridad de los futuros rivales santafesinos. Hoy será ante Misiones a las 18 y mañana a las 16 frente a las chaqueñas.

Hoy también se medirán La Pampa vs. Buenos Aires, Río Negro vs. Entre Ríos, Chubut vs. Santa Cruz, Neuquén vs. Mendoza y Tierra del Fuego vs. Chaco.

A partir del jueves, y hasta el sábado, el torneo se desdoblará. Por un lado irá la competencia por ver quién se coronará campeón; al tiempo que un segundo grupo afrontará la ronda estímulo, de modo tal que continúen sumando competencia.

Santa Fe logró los títulos de 2014 y 2015 en Embalse y ahora va en busca del tri.

El plantel está integrado por Guillermina Berger, Giuliana Cataldi, Bianca Castro, Valentina González, Yamile Mensur, Luzmila Zapata, Paulina Villanueva, Macarena Peralta, Lihuen Romero, Guadalupe Goetschi, Valentina Bonini, Ianara Morbidoni.

Notas relacionadas: