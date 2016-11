Santa Fe acordó el protocolo para el uso medicinal de la marihuana

La provincia acordó un protocolo para el uso medicinal de aceite de cannabis para pacientes con epilepsia refractaria. El texto fue un acuerdo entre profesionales e instituciones especializadas en el que se establecen las condiciones de prescripción, así como la cobertura del suplemento para pacientes sin obra social. Por el momento será destinado sólo a quienes presenten esa patología, pero desde el Ministerio de Salud de la provincia se piensa en estudiar la posibilidad de extenderlo a otras enfermedades y dolencias cuyo tratamiento o alivio requiera de la planta. Se estima que el protocolo mínimo se implementará ya antes de fin de año.

Tras varios debates y con más de un proyecto en discusión en el Congreso nacional y la Legislatura provincial –a lo que se suman iniciativas en el mismo sentido en el Concejo Municipal de Rosario– Santa Fe acordó finalmente un protocolo para el uso medicinal del aceite de cannabis. El acuerdo surgió de consultas y consenso entre el Ministerio de Salud de la Provincia, profesionales, investigadores, el Colegio de Médicos y distintas instituciones.

“Desde hace unos meses con asociaciones de padres y algunos profesionales que estaban solicitando la posibilidad de la utilización de aceite de cannabis para el tratamiento de algunas patologías –en particular focalizadas en la epilepsia refractaria– reunimos voluntades para estudiar el tema con mucho detalle y pensar desde la provincia en cómo haríamos un modelo de provisión si es que estábamos convencidos de eso. Hubo un consenso entre profesionales reconocidos en la materia y los propios colegios profesionales para construir un padrón de prestadores que estuvieran en condiciones de prescribir este medicamento e incluso acordar cómo se va a utilizar”, señaló el ministro de Salud de la provincia, Miguel González, quien recordó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya autorizó el ingreso de aceite de cannabis para el tratamiento de epilepsia refractaria en algunos pacientes.

El producto avalado por la Anmat es un suplemento dietario importado desde Estados Unidos bajo la marca comercial Charlotte’s, en alusión a Charlotte Figi, la primera persona con derecho a utilizar cannabis medicinal en el país del norte. Este producto tiene un costo aproximado de 250 dólares los 100 mililitros, más gastos de envío, que la provincia afrontaría en aquellos pacientes sin cobertura de obra social.

“El costo no es prohibitivo y en la medida en que podamos establecer cuáles son los pacientes a los que estaría destinado, la idea es que la provincia lo pague para aquellos que no tengan obra social, así como la obra social de la provincia (Iapos) lo viene pagando para las personas que tienen la cobertura”, explicó González, quien no descartó la posibilidad de estudiar la realización de los preparados en la provincia.

“Hemos pedido en diálogo con especialistas la posibilidad de que las unidades académicas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, que tienen unidades de evaluación de moléculas, puedan evaluar tanto el importado como algún otro preparado en estudio. Si lo vamos a trabajar como medicamento tenemos que tener la seguridad de que sea estable, que se garantice el modo de extracción, porque los principios activos dependen de que la extracción sea siempre la misma, eso es lo que hemos acordado. Por ahora estamos pensando en utilizar la vía de importación que prevé la Anmat para casos que efectivamente estén dentro de este análisis y hacerlo accesible a la gente por lo menos en esta etapa. Luego vendrán otras etapas, seguramente la investigación de las extracciones que se puedan hacer acá, pero son etapas posteriores que también es importante pensarlas”, agregó el ministro.

Por el momento la patología a ser tratada es la epilepsia refractaria, aunque existen pedidos de madres y padres para que se extienda el tratamiento a otras enfermedades y dolencias.

“La enfermedad que más evidencia tiene y que los estudios que el equipo de trabajo analizó son las epilepsias refractarias que al tratamiento con medicamentos habituales no dan resultado o los resultados no son de buena calidad. Los demás casos vamos a analizarlos, se han descripto efectos beneficiosos en cuestiones ligadas a cáncer, pero los medicamentos de uso habitual funcionan, por eso no estaríamos hablando de una terapia que viene a rescatar el fracaso de otros tratamientos”, explicó González.

El protocolo será convertido en un decisorio en el que se establecerá un padrón de prescriptores, para el cual se recibirá asesoramiento del Colegio de Médicos. “Vamos a establecer quiénes son los médicos que podrían prescribir el medicamento y en qué condiciones, y este protocolo va a ser accesible a esos prescriptores para que esté claro cómo se prescribe y de qué manera se hará el tramite”, adelantó el ministro, en tanto advirtió que el acuerdo estará en marcha en pocos días en la provincia, como resolución ministerial o como decreto del gobernador Miguel Lifschitz.