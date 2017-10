Sangre joven en el Ñandú

Mientras participa de la primera concentración nacional juvenil con el nuevo staff técnico de Los Pumitas, el rosarino Facundo Ferrario no pierde de vista su presente con el seleccionado de Rosario, con el cual disputará el Campeonato Argentino por segunda vez a pesar de sus jóvenes 20 años.

Después de consagrarse campeón con Jockey en el Litoral, Ferrario recibió la convocatoria para el seleccionado mayor rosarino con júbilo. “Lo vivo con mucha alegría y entusiasmo, a pesar de que el año sea largo y todo lo que eso significa, creo que estar en el seleccionado es algo muy lindo y que me gusta mucho”, expresó con una sonrisa enorme el joven back formado en el Verdiblanco.

“Las expectativas siempre son altas antes de arrancar cualquier tipo de torneo. Tenemos una deuda pendiente, ya que el año pasado no nos fue bien, así que creo que el hecho de que no se haga más el Campeonato Argentino el año que viene no nos tiene que relajar sino todo lo contrario y tenemos que enfocarnos en que en el último Argentino dejemos a Rosario lo más alto posible”, dijo Ferrario.

Respecto a la gran cantidad de debutantes en el Ñandú, el back que jugó su primer Campeonato Argentino con 18 años afirmó: “La juventud puede jugar a favor de Rosario, porque el nivel de los debutantes y de los más chicos del plantel la verdad es bastante alto, además la mayoría viene jugando en la primera de sus clubes creo que estamos todos más que a la altura y tratando de junto a los más experimentados de tirar todos para el mismo lado”.

Además de buscar la gloria con el Ñandú, Ferrario persigue otro sueño, jugar su segundo Mundial M20 con Los Pumitas. Y tiene todo para lograrlo, sólo debe continuar por el camino que viene recorriendo: sacrificio, trabajo y humildad.

Rosario y su primer ensayo

Mañana desde las 16 en el club Universitario en el Barrio Las Delicias, Rosario disputará el primer amistoso preparatorio para la 74ª edición del Campeonato Argentino. El rival será Entre Ríos. El encuentro será arbitrado por el rosarino Federico Recagno. El combinado dirigido por Fernando Bilbao y Facundo Lluch tiene pautado para el sábado 28 jugar ante Uruguay en cancha a definir. El debut del Ñandú será el próximo sábado 4 de noviembre de visitante ante Salta por el Argentino de Uniones.