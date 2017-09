Sandra Mihanovich llega a Rosario con el “Tour Soy lo que Soy”

Sandra Mihanovich llega a Rosario con su Tour Soy lo que Soy, para festejar con su fervoroso público local 40 años con la música.

Tras su paso con el mismo show por el porteño teatro Ópera, la actriz y cantante, que mañana hará desde Radio Nacional Rosario su programa Soy Nacional para todo el país, señaló que se limitó a elegir canciones en las que se manifestara “la libertad de decir y hacer lo que uno siente”.

Sandra Mihanovich presentará en Rosario su Tour Soy lo que Soy, este viernes a las 21.30, en el teatro La Comedia, de Mitre y Ricardone

“Nunca intenté levantar ninguna bandera de nada. Siempre canté las canciones que sentía que tenían que ver con quién era yo. Siempre hablé de la identidad, también de la libertad de decir lo que uno siente, de la no obligación de ser todos iguales, del hecho de ser únicos”, dijo la artista a la agencia de noticias Télam, al tiempo que se definió como “una cantante que abarca varios estilos, que mezcla todo”.

Según se adelanta, será una noche de festejo donde no faltarán clásicos de su recorrido como “Sin tu amor”, “Siempre así”, “Quereme”, “Uno más uno”, “Honrar la vida”, “Me contaron que bajo el asfalto”, “Por tu ausencia”, “Cuatro estrofas”, “Mil veces lloro”, “El padre Sol”, “Es la vida que me alcanza”, “Vuele bajo”,“Puerto Pollensa”, “Todo brilla” y “Todo me recuerda a ti”, entre otras.

Con este show, Mihanovich toma real dimensión si se tiene en cuenta que su carrera se inició en 1976 y tuvo su explosión en los primeros años de la década del 80, cuando la dictadura militar se planteaba en retirada y el advenimiento de la democracia traía nuevos aires para la cultura en general.

Finalmente, respecto de un clásico de clásicos como “Soy lo que soy” y de la apertura que siempre tuvo su propuesta artística, analizó: “Si hubiera sido sólo un himno gay hubiera sido algo limitado en el tiempo; era una época en donde los argentinos teníamos ganas de decir lo que se nos ocurriera, y así fue”.