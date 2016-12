Sana costumbre: Santa Fe cosechó título en Embalse

Santa Fe es campeón otra vez. El fantástico 2016 de los seleccionados santafesinos sumó otro capítulo anoche en Embalse con la consagración del seleccionado Sub 15, que le ganó en tierra cordobesa a Buenos Aires por 77 a 61 con un enorme Gastón Bertona (22 puntos), 12 de Mato, Amprimo y 10 más 10 rebotes del rosarino Bautista Lugarini.

El equipo de Roly Dianda y Diego García coronó con otra notable actuación su desempeño en el torneo, en el que venció a Chubut y Mendoza en la etapa de grupos y luego a Neuquén en cuartos de final y a Córdoba en semifinales.

El plantel santafesino estuvo integrado por Manuel Silvano, Gastón Bertona, Pedro Fabrissín, Alejo Paoloni, Alexis Mato, Bautista Lugarini, Lucas Fossatti, Joaquín Virgili, Ismael Amprimo, Joaquín Hoyo, Tomás Chapero y Joaquín Gerchen.

La provincia ya ganó dos veces en los últimos cuatro años el trofeo a los mejores resultados deportivos y va por otro éxito. Santa Fe ya se consagró este año en el Argentino Sub 13 masculino y en el Sub 14 femenino, mientras que fue subcampeón en el Argentino de Mayores masculino, en el Sub 14 de varones y en el 3×3 femenino.

Las chicas Sub17 están en pleno torneo en el Cenard y la semana próxima los pibes del Sub17 intentarán cerrar el año de la mejor manera para la provincia.

Ya están los clasificados

El certamen rosarino de primera A terminó de definir las clasificaciones para jugar la zona de privilegio en el inicio de 2017, el gran objetivo de este semestre. Las cinco plazas del grupo A1 ya estaban aseguradas para Atalaya, Echesortu, Temperley, El Tala y Talleres de Villa Gobernador Gálvez, mientras que en A2 quedaban cosas por saber y sólo Unión y Progreso y Sportsmen habían sacado pasaje hasta el miércoles.

Pero Puerto San Martín aprovechó la fecha 17, le ganó a Provincial por 67 a 58 y se convirtió en el tercer elenco en quedarse con la plaza. Su victoria dejó a Provincial sin chances y le dio el pasaporte a Regatas y Caova. Es que si bien el Rojo podría alcanzarlos en puntos en la última fecha (ya sea en triple empate o empate mano a mano), perdió todos sus juegos contra ellos y no tendría chance en el desempate.

En los otros duelos de miércoles, Unión y Progreso le ganó a Banco 74 a 60, Caova a Náutico 94 a 83, Echesortu a Talleres 78 a 73 y El Tala a Fisherton 67 a 59. Este viernes jugarán Alumni con Sportsmen y el lunes Temperley ante Ciclón. La última fecha está pactada para el miércoles 14.

En la B, con los ascensos de Atlantic y Saladillo definidos, hubo acción con triunfo del Sala 85 a 81 ante Newell’s y de Libertad 81 a 46 ante Red Star.

Segundo paso de las chicas

El seleccionado santafesino femenino Sub 17 derrotó en el mediodía de ayer a Buenos Aires y sumó su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones en el Campeonato Argentino que se está llevando a cabo en el Cenard. El elenco que conducen Daniela Oldani y Ciro Redondo tomó rápidamente control del juego y dio un paso casi definitoria rumbo a la clasificación a semifinales. Candela Foresto terminó con 14 puntos, María Victoria Fux hizo 13. También aportaron las rosarinas Chiara De Virgilio (5), Camila Ricci (4), Karen González Zapata (9). hOY terminará la etapa clasificatoria con Santa Fe ante Chaco desde las 19.30.

Se juega la cuarta de la Copa

Cuatro de los cinco elencos rosarinos que participan de la Liga Provincial Copa Santa Fe saldrán a la cancha esta noche desde las 21.30 en el marco de la cuarta fecha de la competencia.

Por la zona A, Atalaya (sumará a Federico Pérez) recibirá a San Lorenzo de Tostado, mientras que El Tala visitará a Gimnasia de Santa Fe, uno de los líderes del grupo. Atalaya tiene 5 puntos y El Tala 4.

Por su parte, en el grupo B habrá choque de equipos locales, ya que Temperley recibirá a Talleres de Villa Gobernador Gálvez. El Negro tiene 5 puntos y Talleres 4 unidades.

Para el domingo quedará la presentación de Sportsmen Unidos (cinco unidades) por la zona C en su visita a Racing de San Cristóbal.

Pero más allá de los compromisos de los rosarinos, la cuarta fecha tendrá acción en toda la provincia. Por la zona A Colón de San Justo recibirá hoy a Atlético San Jorge y Atlético Rafaela a Adeo de Cañada de Gómez, mientras que por la B chocarán Brown de San Vicente con Firmat, Sportivo Suardi ante Colón de Santa Fe y Atlético Sastre con Cacu de Ceres.

Mientras, en el grupo C, esta noche Sport Cañadense recibirá a Rivadavia Juniors de Santa Fe y Unión de San Guillermo a 9 de Julio de Rafaela. El domingo habrá duelo clásico entre Santa Paula y Ceci de Gálvez, que incorporó al interno Diego Crocce, cuyo último club es justamente Santa Paula.

El Tablero

NBA. Dallas perdió ante Sacramento por 120 a 89. Lo positivo fue que Nicolás Brussino tuvo 12 minutos en cancha, contabilizando 3 puntos (1/1 en dobles, 0/3 en triples y 1/1 en libres), 1 rebote, 1 asistencia, 1 robo y 1 falta personal. Mientras, Brooklyn le ganó a Denver por 116-111 pero Luis Scola no tuvo minutos.

Liga A. Con 15 puntos del rosarino Adrián Boccia, Olímpico de La Banda le ganó a Quilmes de Mar del Plata por 85 a 66 en la acción de miércoles de la Liga A. Además, Estudiantes de Concordia venció 94 a 81 a Regatas.

TNA. En uno de los dos duelos del miércoles en el Torneo Nacional de Ascenso, Comunicaciones de Corrientes doblegó a Oberá por 85 a 62 con 3 puntos del rosarino Matías Aristu. En el perdedor hizo 7 tantos su coterráneo Valentín Garello.