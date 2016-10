San Nicolás: detienen a un hombre por el crimen de Ángela Barrios

Un vecino de 47 años fue aprehendido ayer por el crimen de Ángela Leonela Barrios, una chica de 18 años que estuvo desaparecida durante nueve días y anteayer fue encontrada muerta a puñaladas y decapitada en un campo de la ciudad bonaerense de San Nicolás, informaron fuentes policiales.

El sospechoso, quien al parecer había tenido una relación sentimental con la víctima, declaró como testigo y dio una primera versión sobre el hecho en sede policial, pero luego frente a la fiscal Sandra Bicetti, quien está a cargo del caso, cambió sus dichos y entró en contradicciones. Según dijo una fuente del caso, por ese motivo la fiscal resolvió que quede detenido durante el fin de semana y hoy o mañana le tomará declaración indagatoria.

El hombre fue citado a declarar porque figuraba entre las últimas personas que habían tenido contacto con la víctima e intercambiado mensajes con ella a través de Facebook. Con esa y otra información que le llegó, Bicetti resolvió suspender la declaración del hombre como testigo y en las próximas horas solicitará que su aprehensión sea convertida en detención, agregó un vocero del caso.

Mientras tanto, se conoció el resultado de la autopsia efectuada a la víctima en la morgue de San Nicolás, la cual confirmó que fue asesinada a puñaladas con un arma blanca por la espalda, lo cual le produjo lesiones en el corazón.

La joven fue encontrada decapitada, pero tanto los bordes de la zona del cuello como de la parte inferior del cráneo fueron atacados por animales mientras el cadáver estuvo tirado en un campo; aún no se pudo determinar si el desprendimiento fue producto del accionar de las alimañas o de un corte también efectuado con un arma blanca cuando la mataron. La necropsia también estableció que la joven no tiene signos de un abuso sexual y que no estaba embarazada.

La investigación continúa ahora con la declaración de familiares, amigos y otras personas que puedan aportar más datos que lleven a esclarecer el crimen. Mientras se realizaba la aprehensión del sospechoso, los restos de la chica fueron inhumados ayer por la mañana en el cementerio local, adonde concurrieron familiares, amigos y lugareños que reclamaban “justicia para Leonela” al paso del cortejo fúnebre.

Norma María José, hermana de la víctima, dijo: “Toda la familia se siente destruida por lo que sucedió. Es un misterio. Ella era una chica muy buena, querida por todos y nunca tuvo problemas con nadie”.

Sobre si la joven tenía conflictos que la hubieran llevado a irse de su casa, la hermana lo descartó y dijo que tampoco conocían que tuviera una relación sentimental al momento de la desaparición.

“Tenemos que agradecer a toda la Policía que nos ayudó en la búsqueda desde el comienzo, hasta el final. Ellos se portaron muy bien”, finalizó, entre lágrimas, la mujer.

Leonela había sido vista por última vez el 21 de este mes cuando salió de su casa para ir a festejar el Día de la Primavera. Anteayer, alrededor de las 13, el cuerpo fue encontrado en una zona rural cercana al Cementerio Parque de San Nicolás, a unos 3.000 metros del kilómetro 229 de la ruta 9.