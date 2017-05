San Jorge ganó en Firmat y la serie quedó igualada

Atlético San Jorge cumplió con una sólida tarea en ambos costados y le ganó como visitante a Firmat Football en La Caldera por 81 a 69 para empatar 1 a 1 la serie semifinal de la Liga Provincial Copa Santa Fe. El próximo viernes se definirá la eliminatoria en el Raúl Novaira de San Jorge. En tanto, hoy desde las 20.30 se jugará la revancha de Sport (0) ante Santa Paula de Gálvez (1) en el Florencio Varni cañadense y con trasmisión de 5RTV. Si la Liga Provincial fue apasionante durante toda la temporada, esta etapa de semifinales amenaza con crispar los nervios de más de uno. Es que a la jerarquía de equipos, importancia de instituciones y magnitud de las hinchadas, se le suman duelos de alto voltaje emotivo, localías que no siempre se respetan e incertidumbre, mucha incertidumbre. En la noche del viernes Atlético San Jorge jugó obligado a ganar si quería seguir con chances de llegar a la final y pasó una prueba enorme ante un adversario que está en gran forma, pero que no pudo contener a los uruguayos, que mostraron lo mejor de sí justo a tiempo. Claro está, que ahora habrá que ver lo que suceda el viernes 12 en el Raúl Novaira de la ciudad del oeste santafesino. El que gane será finalista de la Copa Santa Fe. San Jorge planteó el juego de manera inteligente, eficaz y productiva, se la jugó por una defensa zonal y trató de aplacar el trabajo de Mártire y negarle la velocidad a Hospital. Obviamente eso no fue posible durante todo el partido, pero le alcanzó para bajar el goleo y sobre todo el ritmo del local. Así y todo, la primera mitad recorrió el camino de la paridad, y fue en el tercer parcial cuando la superioridad de la visita se trasladó al marcador, cuando a la tarea de Najnudel se sumaron el buen ingresos de Yácono y el regreso positivo de Vergara. Luego, en el momento en el que el local intentó vender cara la derrota de la mano de inspirado Schillage, fue Boero el que definió la historia con sus bombas. Prueba de carácter para un equipo al que hace varias temporadas se le reclama la necesidad de ganar en el momento cumbre. Y contra la pared, sin escape, se abrió paso con juego e inteligencia, pero también con personalidad. En Firmat también sobra chapa para buscar la final, por lo que el tercer juego promete ser atrapante. EL TABLERO TNA. Los locales ganaron el viernes en el inicio de las semifinales de Conferencia del Torneo Nacional de Ascenso. El Deportivo Viedma del entrenador rosarino Leandro Hiriart le ganó en clásico a Atenas de Carmen de Patagones por 80 a 78 para ponerse 1 a 0 en el Sur, mientras que Estudiantes de Olavarría se adelantó tras superar a Parque Sur de Concepción del Uruguay por 94 a 87 con 10 puntos y 4 rebotes del alero rosarino Rodrigo Sánchez. En el perdedor anotó 20 puntos otro rosarino, Guido Mariani. En el Norte, Hindú de Resistencia no le dio chances de San Isidro de San Francisco y lo derrotó por 87 a 55 con 12 tantos de Pablo Fernández. Y otro equipo que ganó con aporte rosarino fue Comunicaciones de Corrientes, que doblegó a Unión de Santa Fe por 89 a 81 con 5 de Matías Aristu. Esta noche volverán a jugar. Liga A. Regatas Corrientes le ganó a Instituto 88 a 86, mientras que Olímpico derrotó a Bahía por 93 a 74 con 12 del rosarino Adrián Boccia. NBA. San Antonio desplegó una gran defensa durante la primera mitad y en el complemento se fue soltando en ataque para quedarse con un triunfo clave en su visita a Houston en el tercer juego de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. Fue 103 a 92 para los Spurs, que recuperaron la localía y pusieron la serie 2 a 1 a su favor. Paso clave para los de Gregg Popovich, con Kawhi Leonard como máxima figura con 26 puntos y 10 rebotes más otros 26 de LaMarcus Aldridge. Manu Ginóbili no anotó (0/2 en dobles y 0/1 en triples) pero sumó 5 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en 16 minutos. En los Rockets, lo mejor pasó por un encendido James Harden, al que no le alcanzaron los 43 tantos que convirtió. Mientras, Cleveland se puso 3 a 0 ante Toronto al ganar por 115 a 94 con 35 puntos de LeBron James. España. Granada avanzó a las semifinales de los playoffs de la Liga Leb Plata, mientras que Zornotza quedó a un paso. Granada venció a Navarra 73 a 67 con 9 puntos y 5 rebotes del alero rosarino Bortolussi. En tanto que Zornotza derrotó a Avila 76 a 61.

: Trying to get property of non-object inon line