Sampaoli ya piensa en la lista del Mundial: “Vamos a volver a mirar a Higuaín”

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, aseguró hoy que para marzo próximo tendrá casi definida la lista definitiva que irá al Mundial de Rusia 2018, al tiempo que reconoció que deben “volver a mirar” al delantero Gonzalo Higuaín.

“Básicamente, la observación sigue siendo la misma, pero uno va bajando a tres jugadores por puesto en marzo, para después definir dos por cada uno y los tres arqueros”, indicó Sampaoli en la conferencia de prensa que realizó en Moscú, previo al partido amistoso ante Rusia, que se disputará mañana en la capital rusa.

En ese sentido, el DT argentino aclaró que “salvo que pase algún imponderable en marzo ya sabremos qué cantidad de jugadores tendremos de cara a la lista definitiva”.

También admitió que a partir de ahí puede surgir alguna “polémica interna de debate sobre algún lugar puntual” con el resto del cuerpo técnico.

En torno a la polémica que se generó por la ausencia de Gonzalo Higuaín y el hecho de que aún no hay un delantero centro definido, Sampaoli explicó que “en el corto plazo, establecimos que la presencia de Gonzalo (Higuaín) no era lo ideal ni para él ni para la Selección. Ahora, tenemos que volver a mirarlo de cara al futuro”.

“Argentina tiene grandes jugadores en el puesto del centrodelantero”, aclaró también Sampaoli al hablar del controvertido puesto de atacante.

Es que a la ausencia de Higuaín, quien no fue citado, la baja de lesión de Mauro Icardi y el regreso de Sergio Agüero, ponen al puesto de acompañante de Lionel Messi en el centro de la escena a ocho meses del Mundial.

Sobre el partido con Rusia

Sampaoli evitó confirmar el equipo titular para el amistoso frente a Rusia aunque aclaró que intentará buscar “un funcionamiento y rendimiento colectivo” rumbo al Mundial 2018.

“Anteriormente, la modalidad de trabajo nos llevó a trabajar con dos grupos de la misma forma y que algunos jugadores pueden aparecer en la formación inicial. Esta vez repetimos dos días el mismo equipo en la práctica buscando que haya un funcionamiento, apuntamos al rendimiento colectivo, que es lo que buscamos ahora. Tratamos que los jugadores se conozcan e interactúen dentro del esquema”, explicó en conferencia de prensa en Moscú.

#90MinutosFOX | Sampaoli:"Espero que el sorteo nos de la posibilidad de enfrentar a selecciones con menos experiencia en mundiales". pic.twitter.com/qCwvAr4z99 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 10, 2017

Sampaoli probó este viernes por tercer día consecutivo el mismo once, pero no quiso confirmarlo públicamente porque todavía no se lo comunicó a los jugadores.

El elenco que paró Sampaoli fue con Sergio Romero; Javier Mascherano, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi; Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Giovanni lo Celso; Lionel Messi; Eduardo Salvio, Sergio Agüero y Ángel Di María.

De no mediar inconvenientes, esos serán los once futbolistas que empezarán jugando el encuentro que se jugará este sábado a partir de las 10.00 en el estadio “Luzhnikí” de la capital rusa.