Sampaoli paró un nuevo equipo: con sólo dos defensores

El director técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, paró hoy un equipo con apenas dos defensores para disputar el segundo amistoso de su ciclo, que se jugará el martes próximo ante Singapur en ese país. Al parecer, la escasa jerarquía del rival asiático entusiasmó al santafesino a probar un esquema extremadamente ofensivo en el entrenamiento de esta mañana, donde Emmanuel Mammana y Federico Fazio se movieron como marcadores centrales con Eduardo Salvio y Ángel Di María como laterales-volantes por derecha e izquierda, respectivamente. La formación ensayada hoy fue la siguiente: Nahuel Guzmán; Mammana y Fazio; Salvio, Lucas Biglia, Marcos Acuña y Di María; Alejandro “Papu” Gómez, Manuel Lanzini y Paulo Dybala; Joaquín Correa. De confirmarse esta alineación, Argentina repetiría sólo tres jugadores de los que comenzaron el amistoso ante Brasil (1-0), el pasado viernes en Melbourne: Di María, Biglia y Dybala. El partido entre Argentina y Singapur se jugará el martes próximo desde las 9 en el estadio Nacional de ese país, con arbitraje del japonés Hiroyuki Kimura y transmisión en directo de TyC Sports.

