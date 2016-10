Salvaje ataque de patota a un joven en la zona norte

Un joven de 22 años fue víctima de una brutal golpiza el último domingo por la mañana en la zona norte de la ciudad.

Según denunció Bautista a través de una publicación en redes sociales, se encontraba en Castagnino y Carrasco, a la salida de un boliche, cuando fue abordado por entre diez y quince personas, que primero lo agredieron verbalmente y luego lo molieron a golpes.

La noticia se difundió por las redes sociales, en las que el chico pide el aporte de transeúntes que hayan visto o grabado algún video o foto de lo que sucedió entre las 5.30 y las 6 de la mañana del domingo en las inmediaciones del boliche Rumah.

“Eran entre diez y quince pibes de mi edad, entre 18 y 25 años. Me empezaron a insultar primero y después me separaron y me llevaron cerca del semáforo. Me pegaron hasta dejarme inconsciente. Tengo flashes. Llegué como pude a la puerta del boliche y ahí recibí ayuda”, relató Bautista a El Ciudadano, y agregó que todavía no encuentra razones de lo que le sucedió.

Asimismo, el joven agradeció la ayuda que recibió Rumah, cuyo personal de seguridad dio aviso al 911, que envió un móvil que patrulla habitualmente la zona pero que al momento del ataque no estaba en el lugar. En principio, fue asistido en el Hospital Alberdi y luego derivado a un sanatorio privado.

Bautista presenta múltiples fracturas en el rostro, tiene afectados los pómulos y la nariz y será sometido a diversas operaciones desde hoy.

Además, durante la jornada de ayer realizó la correspondiente denuncia en Fiscalía para que se investigue lo ocurrido y se soliciten las filmaciones de las cámaras de seguridad del local bailable y las emplazadas en la vía pública para identificar a los autores de la golpiza.