Salto inicial de la definición

Atalaya venció el miércoles a Echesortu como visitante por 80 a 59 con 25 puntos de Maximiliano Yanson y logró la clasificación para jugar el cuadrangular final de la división A1 junto a Echesortu, Sportsmen y Caova.

Mientras, en otro de los duelos pendientes de la fecha 18 de la fase regular, Temperley superó 88 a 87 a Puerto San Martín con 20 puntos de Juan Cruz Dellarossa en la que ofició de despedida de Marcelo Roig de la primera, ya que el DT se quedará en U19 y U17 y Germán Tolosa conduciría a la divisional superior.

Por su parte, Sportsmen Unidos le ganó como visitante por 93 a 82 a Talleres de Villa Gobernador Gálvez con 20 puntos de Julián Mateini.

No se jugó El Tala vs. Regatas debido a la demora de uno de los jueces. Franco Petrone llegó en tiempo y forma pero Alberto García lo hizo con tardanza (quizás no estaba anoticiado de que el juego era a las 21 en lugar de las 21.30). El elenco de la ribera esperó un tiempo prudencial y luego mostró su descontento retirándose. Una mancha más al torneo local y sin dudas una medida de Regatas generada en el cansancio por la falta de respeto. Sin embargo, la Rosarina esta vez actuó rápidamente (generalmente demora en cada resolución) y le dio por perdido el juego a Regatas 20 a 0.

Según los resultados, el cuadrangular final de A1 en busca del campeón tendrá en su primera fecha a Sportsmen frente a Caova y Echesortu ante Atalaya. Anoche se realizó la reunión entre los clubes y se definió que se jugará el día lunes en Sportivo América, a las 20 el primer duelo y a las 22 el segundo, con continuidad el miércoles (segunda fecha) y jornada final el sábado desde las 19.

Playoffs de la B

En la primera B se completaron los duelos pendientes y se armaron los playoffs de cara al cuadrangular final.

Universitario dio un paso importante al ganarle a Newell’s por 106 a 97, en tanto que Libertad derrotó a Sportivo Federal por 79 a 67 y Talleres a Unión de Arroyo Seco por 86 a 62. En el choque de los equipos que descendieron, Maciel le ganó a Red Star de San Lorenzo por 70 a 65.

Los playoffs serán Calzada vs. Newell’s, Tiro Suizo vs. Libertad, Universitario vs. Sportivo Federal y Talleres de Arroyo Seco vs. Rosario Central. Jugarán lunes (se cambió anoche), miércoles y viernes 30 (si es necesario). Luego se desarrollará el cuadrangular final, que desean termine antes del 7 de julio.

Cuadrangulares de A2 y C

Esta noche comenzará la definición en busca de los segundos ascensos en A2 y en la cuarta categoría, la primera C.

En la A2 ya ascendió el campeón Los Rosarinos Estudiantil, que logró su plaza en la Superliga, pero esta noche dará inicio al cuadrangular por el segundo ascenso en las instalaciones de Gimnasia y Esgrima, elenco que tiene la localía por ocupar la segunda ubicación de la tabla.

Desde las 20 jugarán Náutico Sportivo Avellaneda ante Alumni de Casilda y luego Gimnasia y Esgrima con Ciclón. El domingo seguirá la acción con ganadores ante perdedores (a las 19 y a las 21, con Gimnasia a segunda hora). El martes será la última jornada.

Por su parte, en Garibaldi se llevará a cabo la acción del cuadrangular de la C, categoría en la que ya ascendió invicto Ben Hur. El elenco de Fray Luis Beltrán fue segundo y por eso será local. Esta noche desde las 20 se medirán Paganini Alumni de Granadero Baigorria con Belgrano, mientras que a las 22 chocarán Garibaldi con Edison. No habrá respiro, ya que mañana será la segunda jornada desde las 19 y la definición será el domingo. Todo en cancha de Garibaldi.