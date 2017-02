Salta La Banca vuelve a Rosario con nuevo corte

Tras haber concretado distintas presentaciones en la Costa Atlántica y en los principales festivales de rock del país, Salta La Banca anunció su regreso a Rosario. La fecha elegida es el sábado 8 de abril, cuando se presentarán, a las 21.30, en la sede local del Teatro Vorterix (Salta 3519). Las entradas están a la venta en Music Shop (Sarmiento 780), Amadeus (Córdoba 1369 local 9), La Daga (San Martín 879) y por Sistema Superentrada.

Salta La Banca vuelve a pisar suelo rosarino en el marco de las presentaciones de Eureka, su último material de estudio. Canciones que ya debutaron en Rosario en 2015. En la actualidad, la agrupación presenta el videoclip del tercer corte difusión de dicho material. El primero fue “Bautismo”, el segundo “Unos versos” y ahora se conoció “Faquir”. “Con ritmo disco, base rockera, matices pop y una letra autoreferencial”, según adelantan, el video de “Faquir” cuenta con la actuación de la actriz Paula Morales como protagonista, y Andy Caballero como director.

Eureka es, según Santiago Aysine, “el disco más nihilista de Salta La Banca”, uno de los más homogéneos que editaron hasta el momento. Antes de la presentación oficial del disco, el vocalista había confesado a El Ciudadano que tras la edición de Visceral, su disco anterior, “estaban muy arrepentidos de las fusiones que habían incluido”. Fue por eso que a la hora de comenzar la preproducción de un nuevo disco sabían que iba a ser homogéneo. El rock fue una decisión a priori y de ella dependieron todas las siguientes, como fue la convocatoria de un productor para que los guíe, Alejandro Vázquez, quien trabajó con Luis Alberto Spinetta, Charly García, Carajo, Bersuit y Divididos, entre otros. Fue sobre esa base que la formación que completan Alberto Grammatico (guitarra y coros), Santiago Maggi (teclado y acordeón), Gonzalo Sosa (bajo), Julián Baranchuk (batería), Mauro Ostinelli (saxo) y Ramiro Maidana (armónica) dio vida a un material “que si bien tiene puntos de oscuridad, Vázquez sugirió que había muchas otras cosas que decir. «¿Por qué no podés, así como sale tu parte oscura, mostrar tu lado luminoso? ¿Por qué no le mostrás a la gente cómo convertiste la mierda en todo esto?», dijo Vásquez, y fue casi como un punto de partida; entonces la búsqueda fue también luminosa por momentos”, dijo el músico explicando porque hicieron a un lado las canciones de denuncia. “Lo importante es que esas canciones siguen estando y saldrán más adelante. Hay algunos esbozos de denuncia. Nuestra posición siempre está clara, pero este disco no saca a relucir eso sino nuestra parte más nihilista”, explicó.

Del disco también participa Marcelo Corvalán, integrante de Carajo. “Más allá de su participación en «Chacal» y el tema que nos regaló («Quebrado»), fue centinela del disco. Vino al estudio todos los días. Nos acompañó. Fue importante porque le dio al grupo una solidez importante y una seguridad para la toma de decisiones que fue clave”, confesó Santiago Aysine.