¡Salí y Mirá!

SIETE CUERPOS SE CRUZAN. Trabajo final del Taller de Entrenamiento Actoral 2016 dictado por Juan Hessel. Actúan Clara Fusari Carfield, Javier Bellitieri, Juan Ignacio Pasquetta, Lucas Bosio, María Sol Liotta, Matías Trepat y Mercedes Sanzué. Miércoles 16, miércoles 23, jueves 24 de noviembre y 1° de diciembre, a las 21. CET.

MARTÍN BOSSI. Luego de haber superado los 600 mil espectadores, el humorista e imitador regresa con nuevas funciones en su Big Bang Show. Viernes 18, a las 21. Teatro Broadway.

ERRE. Todo el mundo dice que el amor duele. Pero no, no es eso, el amor no duele. Duele la mentira, duele el alma, duele el estómago, el rechazo duele, el silencio. El amor no. La gente, usted, confunde eso con amor. Pero el amor es otra cosa. Jueves de noviembre, a las 22. La Manzana.

LITÓFAGAS. Dos señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios conocidos, apunta al tema de la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos. Dirección: María de los Ángeles Oliver. Jueves de noviembre, a las 22. El Rayo.

TRES DESGRACIAS. Las tres humoristas suben a escena en formato de stand up para compartir las más desopilantes historias. Jueves de noviembre, a las 21.30. Mexicas (Santa Fe y Rodríguez).