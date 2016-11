¡Salí y Mirá!

SOLEDAD. La cantante celebra los 20 años de aquella presentación en el festival de Cosquín que le marcara su carrera. El show de la artista constituida como orgullo Nacional contará con sus mejores canciones, para deleite de sus fanáticos. Sábado 5, a las 21.30. El Círculo.

LAS TARADAS. Una orquestina de señoritas que rememora canciones de los años 40 y 50 en una puesta muy particular, divertida y de gran calidad musical que incluyen el bolero, el swing, el cha cha cha, pasando por la canzoneta napolitana, la cumbia colombiana y las rancheras mexicanas regresa para presentar Sirenas de la jungla, su nuevo material. Sábado 5, a las 21.30. Plataforma Lavardén.

MARTÍN REINOSO Y LA BANDA DESESPERADA. La formación presenta su disco Bastará un instante, material que refleja fielmente la composición actual de la agrupación, un disco que rubrica en cada una de sus canciones la visión del mundo individual y del colectivo de Martín Reinoso. Viernes a las 21.30. Plataforma Lavardén.

TOCANDO HENDRIX. Un tributo a la música del genial Jimmy Hendrix a cargo de los músicos rosarinos Nahuel Antuña, Facundo Nardone y el aporte del baterísta de jazz Oscar Giunta. Sábado a las 21, Vorterix Rosario.

TAMADRE. La banda presenta su nuevo DVD en vivo, Un grito, con un show único en un gran escenario. La banda que viene trabajando desde 2008 hará un repaso por todo su repertorio, con temas nuevos y algunas sorpresas. Viernes a las 21. Empleados de Comercio.

ABRAZO RIOPLATENSE. Tres jornadas que proponen la unión de músicos cantautores de las dos orillas del río que tienen una misma búsqueda con la canción como eje. Jueves: Mercedes Borrell (Rosario), Catalina Raybaud (Bs. As.), Luciana Mocchi (Uruguay). Jueves 10: Matías Vant (Rosario), Yacaré Manso (Bs. As.) y José Soba (Uruguay). Jueves 17: Julián Venegas (Rosario), Julián Mourin (Bs. As.) y Sebastián Jantos (Uruguay). Petit Salón. Plataforma Lavardén.

BLACKDALI & LA BRIGADISTAK ETIOPE. La formación liderada por Darío Alturria promete una fiesta del reggae roots. . Viernes a las 23.30. McNamara.

CHE CAMILO. Un recorrido por diversos géneros de la música popular latinoamericana. Viernes a las 23.45. El Aserradero.

COSMO + SUCESORES DE LA BESTIA. Los primeros presentarán su disco Fundiendo los colores en el ruido, acompañados por Sucesores. La noche culminará con una gran fiesta a cargo de DJ Diego Chamorro. Viernes a las 21. Nómade.

GUARDA LA CURVA. El dúo integrado por Claudio Negro Santamaría y Santiago Rosetto presenta su espectáculo de música latina, en el que abordan diversos géneros, desde la chacarera hasta la salsa, pasando por el vallenato, la bossa o la cumbia. Viernes a las 21.30. El Aserradero.

MILENIO. Uno de los más sentidos homenajes rosarinos a Soda Stereo en una noche imperdible. Viernes a las 21. Berlín Pub.

QUEREMOS TANTO A… LEÓN. Vuelven las noches bajo la luna, la brisa en la piel, los espectáculos, el encuentro y la música. Los temas de León Gieco serán recreados por Bonzo Morelli, Plata Negra y Gay Gay Guys. Viernes a las 21.30. Entrada gratuita. Terraza de la Cúpula. Plataforma Lavardén.

SPOOKS. La banda cierra su año con sus mejores canciones, además de anticipar material de su próximo disco, ya en pleno proceso de grabación. Este grupo de amigos que usa la música como medio para contar sus historias compartirá escena junto a los de La Inefable Hueste del Noble Casanova. Viernes a las 21. Pugliese.

ARERE. La banda interpretará clásicos de la bossa nova, de autores como Tom Jobim, entre otros y una cuidadosa selección de covers de The Beatles. Sábado 5, a las 22. La Buena Medida.

HOMENAJE A CHARLY GARCÍA. Las mejores canciones del ídolo del rock argentino en la voz y música de Julio Franchi junto a Giuliano Romagnoli. Sábado 5, a las 22. McNamara.

MATILDA + MI NAVE. Las bandas suben juntos a escena para mostrar sus últimas creaciones. Sábado 5, a las 22. Nómade.

MAQUIAVELOS. El tecladista y cantante Víctor Parma sale de su estilo tanguero, para volver al rock con una banda. El cuarteto cuenta con los temas de su disco debut, que llevará el nombre de la formación, del cual ya se conoce “Bulsara”, tema homenaje a Farrock Bulsara (Freddie Mercury). Sábado 5, a las 21. Berlín Pub.

VOCES NÓMADES + ALDANA MORICONI. El dúo de folclore Voces Nómades hace anticipo de su primer disco en el que imprimen su sello con canciones de su autoría, además de interpretar temas del repertorio popular, acompañadas por Fernando Gulisano en batería y Andrés Gonnella en bajo. Aldana Moriconi será la gran invitada de la noche. Sábado 5, a las 21.30. El Aserradero.

FATHER & SON. Covers internacionales del cancionero de The Beatles, Elvis Presley, U2, Joe Cooker, John Lennon, Eric Clapton, George Harrison y Michael Bolton en la voz de Roger Muzzio y Fer Prieri. Lunes 7, a las 21.30. Beatmemo Pub.

BEATLOVE. La banda rosarina formada por Armando Sabia (bajo y voz), Gustavo Caribaux (guitarra y voz) Maxi Ades (batería), Guillermo Juster (teclados y voz) y Daniel Sader (guitarra y voz) llega con las canciones de The Beatles como de la carrera solistas de los integrantes de la mítica banda de Liverpool. Viernes 11, a las 21. Plataforma Lavardén.

LAS PASTILLAS DEL ABUELO. La banda continúa presentando su último disco <Paradojas<. Sábado 12, a las 21.30. Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.

SEMILLA NEGRA. El dúo integrado por Florencia Ruiz Ferreti y Natalia Nardiello presenta su primer disco. El show será una noche de voudeville, teatro de variedades muy popular en los Estados Unidos entre 1880 y 1930. Música, danza e imágenes, recreando los orígenes del blues y del jazz. Sábado 12, a las 21.30. Teatro Príncipe de Asturias. Parque de España.

CAROLINA PELERITTI. La actriz y cantante llega con su quinteto para presentar las más bellas canciones populares del noroeste argentino y folclore latinoamericano. Viernes 18, a las 21.30. Terraza. Plataforma Lavardén.

KAPANGA + DE LA GRAN PIÑATA. Ambas formaciones emprenden en conjunto una gira nacional que promete ser, al igual que su show, una combinación explosiva a puro rock y baile ideal para fanáticos. La banda platense Rivales será la encargada de abrir la noche. Viernes 18, a las 21. Club Brown.

LAS PELOTAS. Luego de una extensa gira nacional el grupo regresa con un show que promete una lista totalmente renovada y algunas sorpresas, a poco de emprender su primera visita a México, en 2017. Sábado 19, a las 22. Club Brown.

DIEGO TORRES. El cantautor argentino presentará su nuevo álbum Buena Vida, testimonio de todo aquello que ha sido importante para él a lo largo de los años. El show también contará con un repaso por todas aquellas canciones que se convirtieron en un éxito desde los inicios de su carrera musical. Miércoles 23 y viernes 25, a las 21. City Center.

ALEJANDRO LERNER. En cantautor de más de 30 años de trayectoria presenta su disco titulado <Auténtico, una producción que es, según su protagonista, “un documento aquí y ahora de quien soy y las canciones que me representan…”. Jueves 24, a las 21. City Center.

ATTAQUE 77. La banda punk rock regresa antes del lanzamiento de su próximo disco. El grupo conformado por Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Ceccose promete un show imperdible, con lo mejor de su gran repertorio. Viernes 25, a las 21.30. Teatro Vorterix.

EMIR KUSTURICA. El cineasta, guionista y músico serbio-bosnio regresa a la ciudad con toda su banda: The No Smoking Orchestra (TNSO). A cuatro años de su última visita, la fiesta gitana contará con las mejores creaciones de este consagrado artista. Martes 29, a las 21. City Center.

DIVIDIDOS. La aplanadora del rock trae sus canciones en formato electrónico para cerrar el año con todo y para todos los gustos. Jueves 1 de diciembre, a las 21.30. Teatro Fundación. Sábado 3 de diciembre, a las 21.30. Anfiteatro Municipal.

MALUMA. El cantante, cuyo último single, “Borró Casette”, lidera los primeros puestos de Spotify cuyas canciones baten record de taquilla, regresa con un nuevo show. Un fenómeno imparable de la música latinoamericana. Anticipadas a la venta. Viernes 9 de diciembre, a las 21. Metropolitano.

LUCIANO PEREYRA. El cantante regresa a la ciudad para presentar <Tu Mano, su último disco. El material contó con la participación de grande estrellas internacionales como David Bisbal (“Cara o Cruz”) y Descemer Bueno (“No te puedo olvidar”), entre otros. El show también contará con sus grandes éxitos. Lunes 19 de diciembre, a las 21. City Center.