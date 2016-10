¡Salí y Mirá!

ERRE. Todo el mundo dice que el amor duele. Pero no, no es eso, el amor no duele. Duele la mentira, duele el alma, duele el estómago, el rechazo duele, el silencio. El amor no. La gente, usted, confunde eso con amor. Pero el amor es otra cosa. Dirección: Dana Maiorano. Jueves de octubre, a las 22. La Manzana.

GURISA. Un romance que sucede dentro y fuera de la cabeza de unas mujeres argentinas. En una estancia de La Pampa, y en esa casa decorada con brocados una hija de terratenientes se debate entre su educación y sus instintos. Es atraída por uno de sus peones: un gaucho sucio y sin escrúpulos. Jueves, a las 21. La Comedia.

MARTÍN BOSSI. El artista regresa con su exitoso Big Bang Show que se perfila como uno de los espectáculos icónicos de la década. Quince músicos y cantantes, una gran puesta en escena a la altura de las mejores producciones de Las Vegas presenta el musical humorístico que sigue batiendo records de convocatoria en Argentina. Jueves, a las 20.30. Viernes y sábado 22, a las 20. Teatro Broadway.

ASADO CON MANUEL LEGRAND. Un grupo de amigos, un asado, una noche que promete diversión. Una escena cuyo eje principal es la incomunicación y los malos entendidos, que se van entretejiendo a lo largo de la misma dejando al descubierto los intereses propios por sobre los del resto del grupo. Dirección: María Rosa Dariozzi. Viernes de octubre, a las 21. Sub Sede.

EL GRADO CERO DEL INSOMNIO. Nueve mujeres bailan, cantan y hablan canciones y textos acerca de una de las principales enfermedades de estos tiempos: la farsa de la corrección política y su derivado escénico, el teatro de living. Viernes, a las 21.30. Plataforma Lavardén.

EN EL VIENTO AIRE PURO. Dionisio Luna (Lautaro Lamas) despierta en un umbral y el recuerdo de lo que soñó lo lleva a rescatar su infancia, sus amores, su juventud. La obra, dirigida por Severo Callaci, se transforma en una aventura hacia el interior del personaje. Viernes y sábado 22, a las 22. CET.

FABIO ALBERTI. El comediante llega con sus mejores personajes: Coty Nosiglia, el Mártir Pepperino Pómoro, además de la presentación de La Gata Flora Cantautora Porteña y el debut de Jorge, marido, creador y mentor de Coty. Viernes, a las 21.30. McNamara.

HISTORIAS DE DIVÁN. El espectáculo La Obra, del psicólogo Gabriel Rolón, regresa a pedido del público junto a Alejo García Pintos, Malena Rolón y Carlos Nieto. El espectáculo presenta las alternativas al tratamiento de una adolescente obsesionada por la muerte y de Antonio, un sacerdote al que su fe ha dejado de sostenerlo y busca respuestas en el psicoanálisis. Viernes, a las 20. Auditorio Fundación.

LA TEMPESTAD. Adaptación con mega puesta en escena de la clásica obra de Shakeaspeare. Dirección de Raúl “Quico” Saggini. Viernes y sábado 22, a las 20.30. Entrada gratuita. Teatro Vigil.

LAS DEL ABASTO. Diez actores en escena interpretan un clásico del teatro nacional. Dirección: Patricio Rodríguez. Viernes de octubre, a las 21. Amigos del Arte.

RADAGAST. Uno de los artistas más completos que se ha visto en los últimos años en nuestro país regresa con un show desopilante que genera asombro, complicidad y carcajadas a través de rutinas inverosímiles y disparatadas. Viernes, a las 21.30. Mateo Booz.

TRES IDIOTAS EN BUSCA DE UNA IMBÉCIL. En una habitación, cuatro personajes viven miles de situaciones conflictivas entre sus infinitas relaciones interpersonales. Son idiotas. Es imbécil. Obra teatral de humor absurdo. Viernes de octubre, a las 21.30. Sala Tandava.

AGUA DE ARROZ. Un abnegado doctor que ve interrumpida su tranquilidad con la llegada de su amigo Juan José Méndez, que viene con un problema, a alterar su trabajo y familia. El amigo le propone cambiar sus identidades para solucionar un problema amoroso, que comenzó en un viaje de trabajo. De Nélida Demichelis y Teresa Mitelberg. Sábados de octubre, a las 21.30. Sala Nicasio Oroño.

CALÍGULA. El musical creado por la dupla Cibrián-Mahler se presenta bajo la dirección de Gabriela Romero, a total beneficio de Vox Asociación Civil. Sábados de octubre, a las 21. Teatro Apur.

CICLO DE TÍTERES CON BUEN Y MAL TIEMPO. Sábado 22: Personaje en la noche… Sábado 29: La tribu de Tongo Tongo. A las 17. Complejo Astronómico Municipal (Parque Urquiza). Domingo 23: Los tres chanchitos. Domingo 30: Cuentos Rodantes. A las 11. Museo de la Ciudad (Oroño 2300). Domingo 23: Historias al viento. Domingo 30: El gato y los ratones. A las 17. Feria de las Cuatro Plazas (Mendoza y Provincias Unidas).

COQUILICUADO INICIA. De Priscila Zucchio Vitelli Y Lia Rosin. Historias con mucha historia. Sábados de octubre, a las 22. Amigos Del Arte.

CONOCE USTED A GUEMERSINDO? Héctor Ansaldi interpreta la tragicómica historia de este singular personaje que fue a comprar cigarrillos y cuando volvió encontró todo cambiado. Sábados de octubre, a las 22. Caras y Caretas.

FEDE CYRULNIK. Dueño de un humor irreverente, el comediante presenta un show que incluye chistes, imitaciones y una alta dosis de sana locura. Sábado 22, a las 21. McNamara.

HISTORIAS MÍNIMAS. Tres obras en una misma función. Un argonauta a la deriva, en la que tres hombres emprenden un viaje introspectivo inspirado en el universo poético de Fernando Pessoa. ¿Y dónde está la sombra?, obra en la que dos sombras opuestas se debaten los conceptos de justicia y libertad. Y Espantosa, la historia de una pareja que consigue ser feliz a pesar de sus miserables vidas. Sábados de octubre y noviembre, a las 21. La Nave.

MÁQUINA SCHREBER. Obra teatral sobre la vida de Daniel Paul Schreber y sus delirios psicóticos. Víctima de insomnio, que atribuyó al exceso de trabajo, fue enviado pronto a un asilo psiquiátrico pero convenció a sus doctores de su recuperación, recibió el alta y expuso en sus memorias la supuesta persecución que le hacía Dios. Dirección: Celso Hugo Cardozo. Sábados de octubre, a las 22. El Rayo.

NADIE MUERE EN NAVIDAD. Una buena noche en Nochebuena. Claudia prepara la mejor fiesta para regalarle a su hijo Julián. Zambullidos en el vitel toné, esperan a Jorge, un amigo muy especial de ella y la predisposición de todos de tolerar lo que sea con tal de pasarla en familia. De Carolina Torres. Actúan Mario Vidoletti, María del Carmen Sojo y Luciano Ciarrocca. Sábados de octubre, a las 21. Cultural de Abajo.

SÍNCOPE BLANCO. Un hombre desterrado, perdido en algún lugar de la selva misionera y un deseo prohibido, una marca del pasado que lo enloquecen. Inspirada en la literaria de Horacio Quiroga. Dirección: Cecilia Bolis. Actúa: Gustavo Maffei. Sábados de octubre, a las 22. La Sonrisa de Beckett.

UN MAL DÍA. Una comedia desopilante, en la que se cruzan suegros moralistas, pervertidos, ninfómanas y algunos locos, para no parar de reír. La obra “más pochoclera del año”, según su director: Sergio Valdano. Más de quince actores en escena. Sábados de octubre, a las 21.30. Sala Amma (Urquiza 1539).

VIGILIA DE NOCHE. Tras la ceremonia de incineración del cuerpo de su madre, dos hermanos se reúnen en una casa. Esa madre, a través de una urna que guarda sus cenizas, estará presente durante toda la noche como testigo mudo de diálogos, discusiones y enfrentamientos. Con Luis Machín. Sábado 22, a las 21. La Comedia

BUFÓN. Desde de que existen los reyes existen los bufones. La contracara de todo poder, un cetro de juguete y una corona terminada en cascabeles los ungen como los soberanos del estiércol. Con Julieta Daga. Dramaturgia y dirección: Luciano Delprato. Domingo 23, a las 21. Subsuelo. Plataforma Lavardén.

ENTER DYLAN. Diversos monólogos que parten de una canción de Bob Dylan. Una especie de “recital teatral” con historias mínimas que hablan de seres generosos, audaces, inconsecuentes, insensatos y transgresores que marcan un momento y la vida de una persona. De Rody Bertol. Domingos de octubre, a las 21. Nómade.

LAURITA, TIENE MUCHAS COSAS QUE HACER. El unipersonal de Laura Copello relata historias de pasiones, amores y desencuentros. Dirección: Ricardo Arias. Domingos de octubre, a las 20.30. La Manzana.

NI CHICHA NI LIMONÁ. Martín Torres (La Yibre) y Carlos Gómez, dos humoristas de la ciudad, se unen en un espectáculo para quitarle la depresión al domingo y comenzar la semana con la panza dolorida de tanto reír. Domingo 23, a las 21.30. Café Rojo Concert (necochea y Riobamba).

EL OTRO LADO DE LA CAMA. Una desopilante obra que plantea un gran lío de camas donde dos parejas se verán envueltas en una historia de sexo, amistad, enredos y mentiras. Con Nicolás Vazquez, Gimena Accardi, Benjamín Rojas y Sofía Pachano, bajo las órdenes de Manuel González Gil. Jueves 27, viernes 28 y sábado 29, a las 20.30. Teatro Broadway.

CANTICUÉNTICOS. Llega el grupo que aporta al cancionero infantil, con composiciones propias sobre ritmos argentinos y latinoamericanos, con el deseo de vincular afectivamente a los chicos con su propio patrimonio cultural. Domingo 30, a las 15.30. Auditorio Fundación.

TENERLO TODO. Una familia de nuevos ricos se reúne a celebrar la inauguración de un departamento con vista al río. A la espera del hijo menor y entre los jugosos y sangrientos chismes del barrio que acaban de dejar se debate entre perderlo o ganarlo todo. Ése será el destino que se juegue en pocos minutos si optan por seguir subiendo cueste lo que cueste. Domingo 30, a las 20. La Comedia.

PLUMAS EN LA NOCHE. La revista, éxito en la temporada veraniega en Villa Carlos Paz, encabezada por la diva Moria Casán inicia su gira nacional. El elenco cuenta con las canciones de María Marta Serra Lima y todo el humor de Fernando Ramírez. Viernes 4 de noviembre, a las 21.30. Teatro Auditorio.

CANTANDO CON ADRIANA. La ídola de los chicos regresa con sus personajes más divertidos, esta vez con el espectáculo <El Musical!, en el que recordará sus mejores canciones. Sábado 5 de noviembre, a las 16. Teatro Broadway.

DISFRAZ. Un grupo de personas con una perspectiva de la realidad, diferente a la del resto, tendrán una sesión fuera de lo normal donde la paranoia se apoderará de ellos. Sábados de noviembre, a las 21. Espacio Bravo.

ME GUSTA TODO. Andrés Rovetto, estrena en su ciudad el espectáculo donde la celebración del cumpleaños, y de cada eventualidad, es una obra de arte. El humorista, ex integrante de Lo lumvrise y de Stravaganza, llega con “una fiesta camuflada dentro de un espectáculo”. Sábado 5 de noviembre, a las 21.30. Teatro Broadway.