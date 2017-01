Saints triunfó con el rosarino Estellés

La quinta fecha de la Copa de Europa que comenzó el viernes, continúo ayer y se destacaron los triunfos de Northampton con el rosarino Juan Pablo Estellés y Racing 92, que ganó por primera vez.

El duelo de argentinos quedó en manos del rosarino Juan Pablo Estellés. Northampton derrotó de local a Castres por 28 a 21, y en el perdedor fue titular Horacio Agulla y en el complemento ingresó Benjamín Urdapilleta.

En el primer tiempo los Saints tuvieron amplió dominio del encuentro, con tries de Teimana Harrison (2) y Stephen Myler, y se fueron al descanso con un resultado amplio a su favor por 21 a 8. En el segundo tiempo, los franceses despertaron a tal punto de igualar las acciones en 21. Pero a 11 minutos del epílogo, el capitán de los Saints, Tom Wood, apoyó un try y con la conversión de Myler, el score tuvo cifras definitivas 28-21.

Con este resultado Castres dilapidó la chance de poder llegar a la última fecha con chances de clasificación.

Cuando resta jugar la sexta y última fecha ya se aseguraron un lugar en cuartos de final Leinster y Munster. En tanto, Clermont si logra un triunfo hoy también formará parte del selecto grupo de los ocho mejores equipos del Viejo Continente.

Hoy completan la quinta jornada: Scarlets vs. Saracens (transmite Espn 3 desde las 10); Bordeaux vs. Clermont; Toulon vs. Sale Sharks y Exeter Chiefs vs. Ulster.

UAR. Ortega convocado

Se confirmó el plantel de Argentina XV que afrontará la Américas Rugby Championship desde el próximo 4 de febrero, día en que jugará como visitante su primer partido ante Canadá en Langford, Victoria. Y por segundo año consecutivo habrá presencia rosarina con Pedro Ortega (Universitario).

En la lista se destaca el regreso de Tomás de la Vega, quien estuvo ausente en las últimas temporadas. En tanto, Juan Cruz Guillemaín, Christian Bartoloni y Santiago Álvarez Fourcade estuvieron entrenando con Jaguares, pero se sumarán a Argentina XV, que en esta temporada será dirigido por Felipe Contepomi.

El equipo argentino jugará como local en localidades de la Patagonia: Bahía Blanca (vs. Uruguay); Ushuaia (vs. Brasil) y Comodoro Rivadavia (vs. Estados Unidos), en un hecho inédito que refrenda la decisión de la dirigencia de la UAR de llevar a sus representativos nacionales por todo el territorio. También será visitante de Chile, además de Canadá.

El próximo lunes el plantel comenzará su preparación en las instalaciones de Biei a las órdenes del head coach Contepomi y sus colaboradores: Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.

El plantel es el siguiente: forwards: Cristian Bartoloni, Eduardo Bello, Franco Brarda, Alejo Brem, Francisco Ferronato, Santiago Medrano, Nicolás Solveyra, Gaspar Baldunciel, Marcelo Brandi, Axel Zapata, Juan Cruz Guillemain, Franco Molina, Pedro Ortega, Lautaro Bávaro, Tomás De La Vega, Francisco Gorrissen, Santiago Montagner, Rodrigo Bruni y Mariano Romanini. Backs: Sebastián Cancelliere, Juan Cruz González Rusiñol, Domingo Miotti, Santiago Álvarez Fourcade, Juan Capiello, Bruno Devoto, Tomás Granella, Segundo Tuculet, Julián Domínguez, Franco Cuaranta, Fernando Luna y Bautista Delguy.

Día perfecto en Viña del Mar

Después de la consagración en Punta del Este, Los Pumas Seven van en busca de un nuevo título en Viña del Mar, Chile. El seleccionado argentino de juego reducido dirigido por Lucas Borges comenzó con el pie derecho su participación en tierras chilenas al ganar sus tres compromisos del primer día de actividad.

El debut fue ante Brasil con resultado favorable por 28 a 7. En la segunda presentación ante Uruguay, en el clásico rioplatense, el triunfo quedó para la albiceleste por 24 a 5 y en el último partido de la fase de grupos, Argentina 7 derrotó a Estados Unidos por 26 a 0.

La definición será hoy, y como sucedió la semana pasada en tierras charrúas, Argentina y Fiji nuevamente serán los máximos favoritos.

Tanto el Seven de Punta del Este, Uruguay, como el de Viña del Mar, Chile, otorga al mejor seleccionado sudamericano clasificado –no incluye a Los Pumas 7– la posibilidad de participar de etapas del Circuito Mundial.