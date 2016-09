Ruso Rodríguez: “Vengo a competir para que el arco esté bien cubierto”

El último pasajero. Los que están serán los responsables de cómo le vaya a Central en las dos competencias que tiene por delante. El arquero Diego Rodríguez fue presentado ayer y ya no quedan más caras nuevas en pasar por la conferencia de presentación. El Ruso, quien el lunes pasado entrenó por primera vez junto a sus compañeros, se mostró muy bien predispuesto al diálogo con la prensa. Y no desvió nunca su mirada hacia los objetivos que se trazó en su nuevo club; ya que cuando fue consultado sobre por qué se fue de Independiente, comentó que no iba a responder “por respeto a Central” y “por el esfuerzo que hicieron” desde el club de Arroyito en contratarlo.

Esta vez el dirigente que ofició de presentador fue el vicepresidente primero, Luciano Cefaratti. El directivo, a modo de prólogo, comentó que “hoy Central está posicionado en un lugar que le permite tener esta clase de jugadores”, mirando al nuevo refuerzo canalla que firmó por un año préstamo con opción de compra.

“Vengo a competir con Seba y Jeremías para que el arco de Central esté bien cubierto”, comenzó diciendo el arquero que utilizará el buzo con el número 21 en la espalda. Y al ser consultado sobre por qué decidió venir a jugar al Canalla, contestó: “Elegí Central porque siempre confiaron en mí. Los llamados del técnico han hecho que tome la decisión”.

Minutos más tarde y a modo de radiografía del plantel que ya forma parte, declaró: “Central es un equipo que, por nombres y por jugadores, tienen una jerarquía impresionante. Si uno ve línea por línea debe ser uno de los mejores equipos del fútbol argentino”.

—¿Cuáles son los objetivos que te propusiste al llegar a tu nuevo club?

—Los objetivos están claros y se dijeron desde el primer día, que es pelear todos los torneos que se jueguen y ser protagonistas. Entonces uno viene con esa idea y esa mentalidad. En lo personal me agarra más maduro, me tocaron vivir situaciones complicadas pero este cambio de aire me va a venir bien tanto en lo personal como en lo deportivo.

Las chances del Ruso

Diego Rodríguez arranca la carrera para quedarse con el arco de Central desde el banco. Aunque la situación no sólo puede variar por cuestiones futbolísticas. Es que el préstamo de Sebastián Sosa con el Canalla culmina el próximo 31 de diciembre. Y si bien tanto el jugador como la dirigencia se comunicaron con Pachuca para solicitar una extensión, por ahora la respuesta del club fue negativa basándose en la opción de compra que tiene Central para hacerse en diciembre. Si el escenario no cambia, el uruguayo se marchará en pocos meses. Así el Ruso podría quedarse con el puesto más allá de los méritos deportivos.

Al trote con supervisión

El plantel canalla cumplió ayer una exigente rutina de trabajo en el predio de Arroyo Seco, en medio de una mañana desapacible y luego de la misma los futbolistas fueron a almorzar a la casa de Ezequiel Lavezzi. El único de los futbolistas que entrenó de manera diferenciada fue Teófilo Gutiérrez. El delantero que padece una distensión muscular en la pierna derecha trabajó acompañado de uno de los kinesiólogos del cuerpo técnico. Y si bien aún es prematuro para saber si llegará o no el domingo, la idea de Eduardo Coudet es no correr riesgos y es por esto que no sería de la partida. Tras la rutina de trabajo el plantel se dirigió a una vivienda de Lavezzi para degustar de un rico asado que habría pagado el dueño de casa.

Bassedas ya tiene al once

El entrenador de Vélez, Cristian Bassedas, parece tener en claro cuál será el equipo que pondrá en cancha para recibir a Central el domingo. Es que más allá de los entrenamientos que aún que-dan por delante, el DT paró un once en un ensayo formal de fútbol. El equipo que probó Bassedas y que se prepara para enfrentar al Canalla está integrado por Alan Aguerre; Nicolás Tripichio, Cristian Nasuti, Lautaro Giannetti, Maximiliano Caire; Leandro Somoza; Diego Zabala, Lucas Robertone y Gonzalo Díaz; Hernán Barcos y Mariano Pavone. Este once tiene dos cambios con respecto a la primera fecha: Somoza por Alvarenga y Robertone por Desábato.

Sábados y domingos

Central jugará al menos hasta fin de año los días sábados o domingos. Es que junto a los denominados 5 grandes, los partidos del Canalla, serán trasmitidos por los canales de aire y los mismos dispusieron que Central no juegue viernes y lunes. Por otro lado, Fernando Echenique dirigirá el compromiso del domingo, a partir de las 16, entre Rosario Central y Vélez en Liniers. Así se conoció luego del sorteo de árbitros que se realizó ayer en AFA. Por último el encuentro ante Deportivo Morón por la Copa en Salta se podría jugar el 20 de este mes y no el 21. Esto es debido a que, Central jugará con Patronato el sábado 17 y con Rafaela el sábado 24.

