Rugby: el ex Jockey Pato Fernández la rompió en el triunfo del Clermont

En la jornada previa a la Navidad, la gran figura de la 14ª fecha del Top 14 francés fue el rosarino Patricio Fernández Fiant, quien aportó 17 puntos para la goleada de Clermont sobre Stade Francais por 46 a 10. El ex Jockey, de 22 años, se va ganando de a poco un lugar de privilegio en el torneo más competitivo del Viejo Continente. En tanto, en París, Racing 92 con Manuel Carizza y Juan Imhoff como titulares volvió al triunfo sobre Castres por 23 a 10.

El rosarino Fernández Fiant fue una pesadilla para Stade Francais, que dirige el argentino Gonzalo Quesada. El ex apertura de Jockey marcó 17 puntos (1 try, 3 penales y 2 conversiones), pero además participó en la elaboración de la mayoría de los tries que marcó Clermont mientras estuvo en cancha. Promediando los 20 minutos del complemento el número 10 fue reemplazado por Camille López (apertura titular del seleccionado de Francia).

El back formado en Jockey se ubica en la 14ª posición en la tabla de goleadores del Top 14 francés con 72 puntos (cinco tries, once penales y siete conversiones) en ocho partidos jugados.

Con el triunfo de ayer, Clermont se mantiene como único líder del certamen galo con 46 puntos. El escolta es La Rochelle, sorpresivo escolta de la temporada con 41 unidades. El próximo rival de Clermont será Toulouse de visitante el próximo sábado 31.

En tanto, en París, Racing 92 batalló pero logró vencer al complicado Castres por 23 a 10. En el conjunto de la capital fueron titulares los rosarinos Manuel Carizza y Juan Imhoff, quienes jugaron los ochenta minutos. Tras dos caídas por la Copa de Europa, Racing regresó al triunfo.

Como adelantó El Hincha días atrás, el rosarino Juan Imhoff recibió un permiso especial por parte del club parisino para pasar las fiestas en Rosario junto a su familia. Fue un 2016 muy largo para el back formado en Duendes y en Racing cuidan a sus figuras. Por eso habrá una semana de descanso para el Golden Boy, quien sólo se perderá el duelo ante Toulon del próximo 1º de enero.

Premiership: Debut triunfal para Estellés

Sin dudas el 2016 será difícil de olvidar para Juan Pablo Estellés. El ex Plaza ayer debutó con en Northampton sobre Sale Sharks por 24 a 5 por la 11ª fecha de la Premiership. El rosarino jugó los Juegos de Río con Los Pumas 7 y en noviembre disputó su primer test match con Los Pumas. El 31 de diciembre se termina el contrato con el club inglés. ¿Estellés jugará en Jaguares?

Se fue la última cita

Finalizó la concentración nacional senior a cargo de Raúl Aspirina Pérez y con la vista puesta en los desafíos que afrontará la franquicia argentina en la próxima temporada, el plantel criollo llevó adelante su última concentración de 2016. En la convocatoria de 23 jugadores de todas las uniones del país no fueron citados rugbiers rosarinos.

Después de atravesar dos duras semanas de trabajo que servirán como base para los primeros compromisos que tendrá el rugby argentino el año entrante, el plantel Senior completó su puesta a punto con un trabajo de alta intensidad.

La principal novedad pasó por la presencia del ex entrenador de Paula Paretto, Fernando Yuma, quien se encargó de la postura que deben emplear los jugadores en la limpieza de rucks y entregó algunas técnicas de yudo para utilizar en esa situación de juego.

De la práctica no participó Benjamín Macome, que sufrió una distensión muscular y trabajó en soledad en el gimnasio, mientras que el resto del grupo entrenó algunas destrezas y técnicas de pase, antes de dividirse en forwards y backs para poner el foco en distintos lanzamiento de jugadas.

La próxima semana se oficializarán las listas de jugadores que participarán del Súper Rugby y la Americas Rugby Championship. Y a partir de allí, ambos grupos volverán a juntarse el 9 de enero en el Buenos Aires Rugby & Cricket Club y comenzarán a trabajar a la par pensando en un duro inicio temporada.

“Va a ser muy interesante poder tener una gran cantidad de jugadores a disposición y seguir ampliando la base bajo un mismo sistema de entrenamiento y de juego. Creemos que es muy importante la coordinación entre el staff de Pumas, Argentina XV, menores de 20 años y Pumas Seven, con una comunicación constante. Eso también es muy importante para nosotros”, expresó el platense José Pellicena, quien forma parte del staff de entrenadores de Jaguares.