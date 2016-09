Rudy Kentton: “Cuento que estoy imputado por un tuit y no me creen”

El enigmático empresario Rodolfo Steinbrecher fue imputado ayer de los delitos de instigación a cometer delitos e incitación a la violencia colectiva. La audiencia que tuvo como protagonista al tuitero que quedó en la mira del gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, por frases como “que lo cuelguen en la plaza” estuvo a cargo del juez Carlos Curto, quién escuchó el descargo del hombre de 64 años. El ahora imputado sostuvo que tras ver un programa de televisión se “calentó” y escribió una cataratas de tuits, lo que calificó como un exabrupto, una cosa infortunada. Le pidió disculpas públicas al gobernador Lifschitz, a la vez que dijo ser inocente e incapaz de instigar a las personas. Agregó que lo que dijo fue una opinión en una red social y que si se toma literal, tendría que estar media ciudadanía imputada. Respecto de los dichos del gobernador, sostuvo que fueron exagerados, que no es personal con el mandatario sino con lo que representa y que el gobernador usó su poder para “aplastarlo”. Finalmente y por acuerdo de partes, el juez dispuso una fianza de 100 mil pesos más la asistencia mensual a la Oficina de Gestión Judicial. A su vez, deberá requerir autorización para salir del país mientras dure el proceso. Concluida la audiencia, su defensora adelantó que pedirán el sobreseimiento.

Rodolfo Steinbrecher llegó a Tribunales cerca de las 12.15, tras hacer una trámite en el Banco de Santa Fe –lo que implicó el depósito de una fianza–. Esperó la audiencia imputativa que estaba pautada para las 13.30, aunque comenzó una hora más tarde. Entre otros motivos, porque el hombre sufrió un bajón de presión. Una vez recuperado, ingresó a la sala enfundado en un traje lavanda, con un sobretodo azul al igual que los lentes que llevaba puestos, y se sentó junto a sus defensores Malena Corvalán y Bruno Guastella.

Leyó atentamente la imputación que le realizó el fiscal Nicolás Foppiani desde una copia que el funcionario le acercó a la defensa. En ella se le achacó haber incitado públicamente a “colgar” al gobernador y sus allegados a través de una serie de tuits que emitió por su cuenta a nombre de Rodolfo Kentton. Un nombre de fantasía que utiliza en las redes. Seguidamente, el fiscal hizo mención a siete tuit efectuados desde la ciudad autónoma de Buenos Aires donde vive Steinbrecher, los que fueron realizados el 26 de agosto, un día después de la primera marcha donde el pueblo rosarino requirió seguridad.

Entre ellos se destacaron algunos con los siguientes textos: “Si el pueblo de Santa Fe quiere recuperar su honor deben colgar a @MiguelLifschitz como a Mussolini. Este ladrón hdp destruyó la provincia” o “cada ciudad tiene el gobierno que se merece. Santa Fe voto – narco Gobernador @MiguelLifschitz”, entre otros. En ellos arrobó a la cuenta oficial del gobernador, refirió el fiscal y encuadró el hecho en instigación a cometer delitos e incitación a la violencia colectiva, lo que implica una sanción penal de 3 a 6 años de prisión.

El fiscal explicó que en un primer momento intervino la fiscal Verónica Caíni, quien ubicó un número de teléfono del tuitero y de allí dieron con su identidad. También ubicaron un auto y dos direcciones en Buenos Aires que fueron allanadas. En una de ellas encontraron a su tía, con quien habita el imputado. La mujer conocía la existencia de los tuits e hizo mención a ellos durante el allanamiento. Allí se secuestró una computadora.

Su descargo

Sostuvo que se enteró de la investigación por los allanamientos, pero se sintió muy mal tras las declaraciones que hizo el gobernador de su persona el pasado viernes. Por lo que llamó a la abogada y se puso a disposición. El empresario, que aseguró trabajar de asesor en diferentes países y dedicarse al espectáculo, dijo ser inocente, afirmó no tener antecedentes y aclaró ser humanista y moralista: “(Margarita) Stolbizer y (Elisa) Carrió representan la moral de este país”, sostuvo para fundamentar su enojo con los políticos y sus dichos en las redes a funcionarios de diferentes partidos políticos.

Respecto del día que escribió, los tuits sostuvo que veía el programa “Intratables” y leía en redes sociales el enojo de la gente que había votado al gobernador y se arrepentía, entonces se calentó. “Es mi opinión, yo no amenazo al gobernador, estoy diciendo ideas que pueden estar mal o bien y si así pareciera no fue mi intención”.

“Perdón, me calenté. A toda persona que le cuento que estoy imputado por un tuit no me creen”. Dijo que los dichos del gobernador son exagerados e incorrectos y le pidió disculpas públicas, y agregó que si es necesario lo hará personalmente. Refirió que sus expresiones no son en contra de la persona del gobernador, a quien no conoce, sino contra lo que representa, y aclaró que no trabaja para ningún servicio de inteligencia. Sostuvo que no se pueden tomar las cosas tan literalmente, “si no habría que meter presa a una madre que le dice a su hijo que lo va a matar”.

“Creo que el fiscal debe ser la primera vez que tiene que imputar a alguien porque escribe un pensamiento. Los que cargan a la gente son los comunicadores. Lo que escribí fue algo que escuché, que vi”, refirió. “Si se va a empezar a imputar a todo el mundo creo que van a tener que crear muchos juzgados. ¿Dos allanamientos por unos tuits?”, se preguntó.

“Si quiero desestabilizar no lo hago con mi nombre, llamo al exterior y le digo: escriban, pero no fue mi intención. El gobernador usó su poder para aplastarme ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo como él actúa, no me parece. Soy un ciudadano como cualquiera”, concluyó

Finalmente y a los fines de la medida cautelar, las partes acordaron fijar una fianza de 100 mil pesos que fue depositada en el Banco de Santa Fe, una vez al mes debe presentarse en la Oficina de Gestión Judicial y deberá solicitar autorización para salir del país mientras dure el proceso.

