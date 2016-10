Ruben: “Yo no estaba desesperado para nada. Lo importante siempre es el equipo”

Fue figura. Fue el mejor. Fue el de siempre. Marco Ruben tuvo una tarde soñada en la victoria de Central ante Arsenal. El capitán había dicho en la semana que estaba tranquilo a pesar de los casi 570 minutos que llevaba sin convertir por el torneo local. Y fue esa tranquilidad la que tuvo a la hora de ejecutar el penal y de definir para marcar el segundo. Y no sólo que fue figura, sino que con sus dos goles el delantero se metió en el top ten de la tabla histórica de goleadores con la camiseta canalla (ver aparte).

“El arco cerrado fue en el último partido con Rafaela, no lo veía como un gran problema. Sabíamos que era algo que teníamos que solucionar pero fue en el último partido, en los anteriores (Patronato y Morón) habíamos podido convertir, ya habíamos mostrado mejorías”, contempló Ruben.

—¿No estabas enloquecido por convertir en el torneo por lo que decís?

—Yo quiero que mi equipo gane, que a mi equipo le vaya bien, eso es lo más importante. Seguro que lo ayudo con goles, por supuesto que es mi deber, es lo que busco siempre y estoy en constante desafío con eso pero no estaba desesperado para nada. Lo importante es que el equipo coordine, que vayamos mejorando, que generemos situaciones porque así los goles llegan, de mi parte y de mis compañeros.

—¿Por qué el segundo penal lo pateó José Luis Fernández y no vos?

—Primero porque me lo pidió. Y como digo siempre somos un grupo de compañeros y de amigos, creo que él se lo merece. José Luis de ja la piel, la vida con esta camiseta en cada partido. Hay que valorárselo y ese es su premio.

—Cuando le diste el penal a Marcelo Larrondo ante Gimnasia el Chacho te dijo que estabas loco. Ahora que se lo cediste a Fernández, ¿te dijo algo?

—No, no me dijo nada. Ya no me dice más nada (risas). Nosotros somos un equipo y entre todos vamos a tirar para el mismo lugar.

—¿El primer tiempo con Defensa y el segundo con Arsenal es lo que pretenden en cuanto al nivel?

—Sí. Es difícil poder hacerlo los 90 minutos de cada partido. Pero realmente nos vamos muy satisfechos y con un camino a seguir. Ahora nos quedan 15 días para preparar lo que se viene, que son cosas importantísimas y cada vez más definitivas. Feliz por este grupo porque se lo merecía.

—¿Arrancó Central?

—Esperemos que sí. Yo creo que ya veníamos mostrando una mejoría. Esto es un partido y es muy llamativo que se vean cinco goles pero nosotros ya veníamos mostrando una mejoría y esta vez lo coronamos. Se dio todo pero ya veníamos en camino de subida.

—Más allá de los tres puntos y el funcionamiento. ¿Esto es un envión anímico de cara a los partidos que se vienen?

—Sí, por supuesto. Por la contundencia que tuvimos en este partido, porque el segundo tiempo se hizo un fútbol de lo mejor que mostramos en el torneo. Y porque se vienen cosas importantes. Es una inyección anímica fundamental para lo que viene aunque esto no quiere decir nada. Hay que jugar lo que viene, estar bien y ganarlo.

—¿El parate es positivo?

—Es para todos igual, no sé si positivo o no pero es para todos igual. No le doy mayor importancia.

Marco llegó al décimo lugar

No fueron sólo dos goles. Sino que con el doblete que convirtió ante Arsenal, Marco Ruben ingresó al “club de los 10 goleadores históricos de Central en el profesionalismo”. El delantero alcanzó la cifra de 65 tantos en 150 partidos (0,46% de efectividad) y pasó a Omar Palma. La tabla histórica es encabezada por Waldino Aguirre con 97 tantos. Y Ruben quedó a uno de Benjamín Santos y a dos de Aldo Pedro Poy. Incluyendo a la era amateur, el máximo artillero auriazul es Harry Hayes, quien entre 1905 y 1931 convirtió 174 goles en 179 partidos. Hayes es considerado como el primer ídolo que tuvo el club… Claro que Harry no fue el único de la familia Hayes que brilló por aquellos años, ya que su hermano Ennis jugó 169 encuentros y anotó 133 goles.

¿Por qué aún no se confirmó?

¿Cuándo se juega? ¿Dónde? Esas son las preguntas que aún no tienen respuesta cierta y que corresponden al encuentro que sostendrán Central y Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina. Y, ¿cuándo se confirma? Esta semana. El inconveniente es el partido de San Lorenzo ante Godoy Cruz. ¿Por qué? Es que los encuentros de cuartos se programarán luego que terminen los octavos. Y hasta ahora el compromiso del Ciclón no tiene día y esto es porque es el único de los argentinos que continúa en la Sudamericana. Las posibilidades para que el Canalla enfrente al Xeneize antes del Clásico por el torneo local serán factibles siempre y cuando se enfrenten San Lorenzo y el Tomba antes de esa fecha. Si no será el miércoles 26 o en los primeros días de noviembre.