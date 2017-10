Ruben vuelve, ¿y Camacho?

Prácticamente recuperado de la distensión muscular que padece en la región intercostal, Marco Ruben regresará el sábado al equipo para jugar ante Argentinos Juniors. Mientras que Washington Camacho, quien aceleró notablemente los tiempos de la rehabilitación del esguince de rodilla que padeció, también podría ser titular frente a los de La Paternal.

Tanto Ruben como Camacho integraron ayer el once principal en el ensayo de fútbol que se desarrolló por la mañana en Arroyo Seco. Y esto asoma como una clara señal de la importancia que le da Paolo Montero al juego de esta 6ª fecha de la Superliga. Es que, en la búsqueda del primer triunfo en el torneo, algo que parece hoy primordial, el DT estaría dispuesto a arriesgar a dos jugadores que no están en plenitud física. Y, además, lo haría a diez días de disputar el cotejo de cuartos de final de Copa Argentina ante Godoy Cruz.

A la sorpresiva inclusión de Camacho en el once principal, y a la aparición del capitán, que desplazará de la alineación a Germán Herrera, hay que agregar otro cambio fuera de programa: en defensa, fue Mauricio Martínez quien se retrasó en el terreno para ocupar el lugar del suspendido Fernando Tobio y no Marcelo Ortiz, que lo había hecho el viernes pasado. El que sí mantuvo su lugar para sustituir al suspendido Alfonso Parot fue el lateral izquierdo Elías Gómez.

Si Montero lo confirma en las próximas horas, estos serían los tres cambios que presentaría Central, en relación a los que fueron titulares la fecha pasada en la derrota ante San Martín en San Juan, para recibir al Bicho el sábado desde las 14.05 en Arroyito.

Con este panorama, el probable sería con: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Martínez y Gómez; Camacho, Santiago Romero y Leonardo Gil; Gustavo Colman; Fernando Zampedri y Ruben.

Entrenamiento con sorpresas

En cuanto a la práctica de ayer, que se desarrolló a puerta cerrada en la cancha principal del country, Montero la dividió en dos tiempos y dispuso cambios para la segunda parte. Los que no salieron a jugar el complemento fueron: Camacho, que sintió una sobrecarga muscular menor en los posteriores, Colman y Ruben. Por Camacho ingresó Federico Carrizo; en reemplazo de Colman entró Maximiliano González; mientras que a Ruben lo sustituyó Germán Herrera.

De los que no jugaron en la segunda parte del ensayo, el único que podría perder el lugar entre los once es Camacho. Pero es Montero quien tendrá que decidir entre hoy y mañana si arriesga o no al volante ofensivo. De todos modos, que el uruguayo haya salido con una sobrecarga muscular, no favorece su chance de regresar al equipo. Si el DT preserva a Camacho, que también podría estar entre los suplentes, su lugar sería cubierto por el Pachi Carrizo. Además, el Ruso Rodríguez padece un cuadro de gastroenterocolitis y ayer atajó Jeremías Ledesma en su lugar, aunque su presencia ante el Bicho no estaría comprometida.

Los auriazules volverán a entrenar en la mañana de hoy, y cerrarán la preparación de cara al duelo ante Argentinos mañana por la tarde, todo eso en Arroyo Seco. Luego de la práctica de mañana, los futbolistas que sean citados por el cuerpo técnico quedarán concentrados en el hotel del predio.

Un regreso impensado

La inclusión de Camacho entre los titulares durante la práctica de fútbol de ayer no estaba en el radar de casi nadie. Sin embargo, este diario anticipo en su edición del último martes la posibilidad de que el uruguayo pudiera estar en el banco el sábado ante Argentinos. Pero por lo visto recientemente, hasta podría jugar de arranque.

Lo sorpresivo de su irrupción en tiene que ver con los tiempos anunciados para la recuperación de la lesión que padecía. El cuerpo médico anunció 6 semanas para la vuelta del uruguayo y mañana recién se cumplirán 4. Camacho se lesionó el 15 de setiembre durante un entrenamiento. Ese día, el mediocampista padeció un esguince moderado de rodilla izquierda, con distensión del complejo ligamentario posterolateral. Y a pesar de que su regreso estaba previsto para fin de este mes, hay chances concretas de que el volante pueda sumar minutos el sábado. Lo que lo pondría en muy buena posición para estar presente por la Copa Argentina, el próximo lunes ante Godoy Cruz.

La reserva en Baigorria

La reserva de Central jugará su partido ante Argentinos Juniors el sábado desde las 11.30 en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. Esto fue confirmado ayer, después de que se descartara la chace de que el cotejo fuera preliminar en el Gigante del choque de primera división entre ambos equipos.

Además, el entrenador del equipo, Leonardo Fernández, recibió ayer la confirmación del horario del partido final de vuelta de la Copa Santa Fe. El cotejo decisivo ante Atlético Rafaela, que está programado a jugarse el próximo viernes 20 de este mes, comenzará a las 21.

Después de vencer a San Martín en San Juan por 3 a 1, y haber disfrutado del martes libre, el plantel entrenó ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. Los dirigidos por Fernández trabajan pensando en los dos compromisos que deberán afrontar en lo inmediato: ante a los de La Paternal, por el torneo doméstico; y frente a la Crema, por la definición de la Copa Santa Fe, tras haber ganado el juego de ida por 1 a 0.

Pensando en el juego ante el Bicho, el plantel volverá a entrenar hoy y mañana por la mañana. Y Fernández recién sabrá hoy si Paolo Montero le “bajará” algún futbolista para que sume minutos en la reserva. Un candidato es Pablo Becker, quien todavía no vio acción oficial ni en primera ni en reserva.

Hasta el momento, los canallas ganaron los 4 partidos que jugaron en el torneo de la divisional; y tienen un encuentro postergado ante San Lorenzo, todavía sin fecha definida.

En tanto, apuntando a la segunda final de la Copa Santa Fe, la reserva contará con el domingo libre. La semana de trabajo comenzará el lunes por la mañana, continuará martes y miércoles en el mismo turno, y el jueves por la tarde. Ese día los jugadores citados por el cuerpo técnico auriazul quedarán concentrados a la espera del partido que definirá al ganador de la Copa Santa Fe.