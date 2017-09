Ruben: “La gente se acostumbró a ver a Central peleando cara a cara con los más grandes”

El delantero y capitán de Rosario Central, Marco Ruben, aseguró este miércoles que “la gente y el periodismo se acostumbraron a ver al equipo jugar bien y pelear cara a cara con los más grandes”, por eso entendió el disconformismo luego de empatar con Colón en Santa Fe y San Lorenzo en el Gigante en las dos primeras fechas de la Superliga.

“Venimos de empatar con Colón un partido que deberíamos haber ganado y de empatar con San Lorenzo un partido que no jugamos bien, el problema es que la vara está muy alta, y por eso exigen y queremos seguir así”, opinó.

Con respecto al nivel de juego, Ruben advirtió: “En lo grupal no estamos teniendo el juego que buscamos, el de crear situaciones, ser directos y llegar de forma clara. El análisis es que nos falta fútbol y encontrar nuestra forma de juego”.

El referente canalla, que ofreció una conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco, luego de la primera práctica de la semana, reconoció sobre su nivel: “Desde lo individual está clarísimo que no estoy en un buen momento, me está costando crear situaciones”.

Ruben, quien fue operado de un sobrehueso en un pie a mediados de año y que sufrió la pérdida de su abuelo materno durante un robo a su casa en Capitán Bermúdez, advirtió que “lo físico no tiene nada que ver, me faltará un poco pero no lo relaciono. Tiene más que ver con el nivel que tienen los jugadores”.

Finalmente, consultado sobre el gran partido que jugó el volante Mauricio Martínez como segundo marcador central, Ruben expresó: “Lo felicito por su rendimiento, a pesar de no ser su puesto hoy está haciendo un gran trabajo. A Mauricio siempre le tuvimos confianza, no era su puesto y hoy es uno de los puntos más altos, lo esperábamos de él”.