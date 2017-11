Ruben, complicado que llegue y duda en el ocupante del arco

El plantel canalla entrenó este martes en doble turno. De la rutina que se desarrolló por la mañana y que fue abierta para la prensa no participó Marco Ruben, quien sí lo hizo por la tarde aunque terminó la jornada realizando tareas diferenciadas. ¿Llega al domingo? Difícil.

Según averiguó este diario, lo más probable es que el capitán no juegue ante Talleres. Y así el cuerpo técnico tiene dos posibilidades: jugar con Fernando Zampedri como único atacante o incluir a Agustín Coscia en ofensiva. Más allá de que Leonardo Fernández aún no lo resolvió, la posibilidad más cercana es que juegue el Toro solo arriba.

De confirmarse esta alternativa, el cuerpo técnico se inclinaría por jugar en Córdoba con doble cinco y ubicar a un mediapunta cerca del goleador: Pereyra o Rivas.

En el ensayo matutino se pudo ver un trabajo donde Fernández ensayó con la defensa que sería titular ante Talleres: Ferrari, Tobio, Martínez y Parot.

¿Y el resto? Si bien habrá que esperar a la práctica de fútbol de este miércoles, es un hecho que Washington Camacho y Federico Carrizo van a jugar en el medio. El que también tiene muchas chances de ser titular es Emmanuel Ojeda, quien hoy le gana la pulseada a Maximiliano González. Más allá de esto, existe la posibilidad de que puedan jugar los dos si el entrenador se inclina por poner un doble cinco. Aunque si es así, aparecen con chances también Leonardo Gil y Gustavo Colman.

Otra opción es incluir a José Luis Fernández y correr a Carrizo al medio, aunque el ex Godoy Cruz acarrea una inactividad prolongada y eso le juega en contra.

El Canalla volverá a entrenar este miércoles y es probable que se empiecen a disipar las incógnitas, incluida la del arquero.

En ese sentido, Leonardo Fernández y sus colaboradores aún no definieron quién será el arquero titular el domingo ante Talleres. Es más, según averiguó este diario las opiniones son diversas en el seno del cuerpo técnico con respecto a si ratifican a Diego Rodríguez o si ataja Jeremías Ledesma.

La duda quedará develada entre miércoles y jueves, cuando el entrenador ordene el tradicional ensayo futbolístico previo al duelo del domingo, en Córdoba, a las 21.30.

No hay dudas de que el cuerpo técnico interino canalla tiene un gran conocimiento sobre lo que puede dar Ledesma. Pero antes de tomar una decisión deberán analizar muchas cosas. Claro que el desempeño que está teniendo el Ruso en el arco auriazul no es el mejor y si termina saliendo del once titular a nadie lo sorprendería.

Rodríguez, el único partido que se perdió y fue por lesión en el presente semestre, fue frente a Tigre (1-1). Ese día el atajó Ledesma, porque el Ruso sufrió un fuerte dolor en la zona lumbar horas antes del choque. Ese día, Ledesma cumplió y más allá de que le hicieron un gol, fue uno de los puntajes más altos del equipo (NdR: El Hincha lo calificó con un 6).

Otro de los encuentros por la Superliga en el que no estuvo Rodríguez fue ante Atlético Tucumán (0-1), pero ese día su ausencia se debió a que el anterior técnico decidió guardar a la mayoría de los jugadores titulares. Ahí Ledesma no tuvo mucho trabajo y en el gol de Decano dio la sensación que no estaba bien ubicado.

La historia de Rodríguez es más reciente. Es que el Ruso no ha tenido un buen semestre y salvo en el duelo contra Boca por la Copa Argentina, sus rendimientos estuvieron lejos del ideal. Encima viene de errar un penal clave en la definición del viernes pasado.

¿Qué hará Leo Fernández en el primer partido de su mini ciclo? ¿Le ratificará el puesto a Rodríguez o pondrá a Ledesma como titular?