Ruben, autocrítico: “No es mi mejor momento”

“Desde lo individual está clarísimo que no es mi mejor momento, ni tampoco estoy en un buen momento”, fue la cruda autocrítica que realizó Marco Ruben respecto de su presente. Es que el delantero atraviesa una racha negativa de seis partidos consecutivos sin marcar. Pero no eludió hablar de la sequía. Ni mucho menos, reconocer que su actualidad dista del ideal.

“Siento que me está costando mucho llegar a crear situaciones, a estar cerca del gol; pero lo suplanto con lo que puedo, con lo que tengo al alcance de la mano y lo que nunca resigné que es el sacrificio, la búsqueda, y ayudar al equipo”, contó Ruben sobre la forma en la que trata de resolver su sequía.

El oriundo de Fray Luis Beltrán entiende que para salir de esta situación lo antes posible no hay que resignarse. “Tengo que estar mejor que nunca de la cabeza, más firme que nunca, y ver qué es lo que realmente me está faltando y hacer lo posible para recuperarlo”. Y sobre el tema agregó: “De a poco tengo que ir ayudando al equipo con más cosas, y sobre todo aportando gol”.

—Que te esté costando convertir, ¿tiene que ver sólo con lo individual o el planteo del equipo influye?

—Es un poco de todo. En lo personal, no estoy en el nivel que debería estar o que tenía. Y tampoco estamos teniendo el mejor juego en lo grupal, el juego más claro. El juego que buscamos nosotros pasa por poder crear situaciones, de ser directos en la forma de llegar más veces en un partido. Es una búsqueda en la que estamos metidos todos. Somos conscientes de que este es un equipo joven, un equipo prácticamente nuevo, y cuesta encontrar el funcionamiento. En el fútbol, eso no es tan fácil de conseguir.

—¿Tiene que ver tu nivel actual con la operación que te practicaron hace unos meses en el pie derecho?

—No, no. Me faltará físicamente también, pero no lo relaciono con eso para nada. Es el nivel que tiene el jugador. En el fútbol es difícil mantenerse mucho tiempo a alto nivel, y por ahí vienen momentos, partidos o situaciones en el que jugador no está en el mejor nivel. Más allá de eso, lo más importante es recuperar el nivel futbolístico, pero en lo grupal porque al fútbol se juega en equipo. Lo principal para que las individualidades resalten es que el equipo esté bien.

—Con un gol cortás la racha. ¿Qué falta para que se te abra el arco?

—No sé, el gol puede llegar en cualquier momento. Pero lo importante es que podamos encontrar el funcionamiento real, el funcionamiento que queremos del equipo. Un gol puede llegar de un rebote, de una situación aislada, de penal. Pero lo importante es que podamos ser un buen equipo, mejorar como grupo, que es lo que permite que mejoren las individualidades. Me ha pasado muchas veces en mi carrera que en momentos de mala racha por ahí llega el gol, pero si el equipo o uno no está mentalizado para seguir bien, el gol se termina ahí, en un gol y nada más.

“Está claro que todavía nos falta”

“Somos un buen equipo en formación, está más que claro; y creo que cuando encontremos la forma vamos a volver a ser el Central que pelea allá arriba”, fue la frase que utilizó Ruben para definir el presente futbolístico auriazul tras las dos primeras fechas del torneo.

—¿Qué análisis hacés del arranque de Central en lo grupal e individual?

—Con respecto a los resultados, no es tan malo. Se empató el primer partido con Colón en una cancha difícil, un partido que tuvimos para ganarlo y se nos escapó. Pasamos por Copa Argentina ante un rival que se hace duro; y el último el empate con San Lorenzo es el que quizás más sabor amargo dejó por el hecho de haber estado todo el segundo tiempo con un hombre de más y no haber podido crear situaciones claras, que fueron muy pocas. El análisis es que todavía nos falta, se nota.

—¿Qué les falta?

—En lo grupal nos falta fútbol, nos falta encontrar nuestra forma de juego. Estamos intentando, probando, y no es un trabajo fácil. Espero que, con el trabajo y la mentalidad de todos los que estamos en el plantel, lo podamos conseguir pronto, y podamos mejorar para acercarnos a la idea que queremos y a lo que tenemos que hacer.

—¿Qué resaltás de lo hecho hasta ahora?

—La actitud de todos fue buenísima. En algunos momentos, las cosas nos salieron mejor que en otros. Pero siempre se corrió, se metió y estuvimos convencidos de que, ayudándonos entre todos, vamos a ser un equipo difícil para cualquiera. Más allá de que no encontremos este funcionamiento que queremos, igual vamos a ser un equipo difícil porque todos estamos involucrados. Somos un buen grupo y estamos todos mentalizados que nos tenemos que ayudar. La actitud la resalto por encima de todo.

—El hincha de Central se acostumbró en este último tiempo a que peleen cosas importantes.

—Totalmente de acuerdo. Es una buena costumbre. Y tenemos que exigir seguir dando que hablar, estando en los primeros puestos, peleando por Copa Argentina sea cuál sea el rival. La vara está alta, la gente y el periodismo está acostumbrado a ver un Central que siempre está peleando por algo, cara a cara con los grandes. Es lo que queremos y estoy convencido que tenemos plantel para eso. Entonces, hay que seguir en la búsqueda y trabajando más que nunca con la seriedad que tenemos que encontrar ese rumbo.

Temperley en la mira

“Vi el partido de Temperley con Racing, y fue atípico, se trata de un equipo que intenta siempre jugar y busca generar sus situaciones de gol con pelota al piso”, señaló Ruben sobre el Gasolero, el próximo rival canalla en esta Superliga.

Sobre la necesidad de conseguir el primer triunfo del torneo el lunes que viene en cancha de Temperley, el goleador dijo: “Siempre se necesitan las victorias, la necesitábamos con San Lorenzo y no pudimos”.

Y respecto de cómo se preparan para afrontar ese compromiso, Ruben apuntó: “Tenemos que mentalizarnos y trabajar mucho en estos días, somos conscientes de que no estamos en nuestra mejor forma y tenemos que encontrarla; a partir de eso, confío mucho en lo que puede dar el grupo y el plantel”.

El dato: 6

partidos acumula Ruben sin convertir. Su última conquista fue ante Newell’s el 14 de mayo pasado, en el triunfo 3-1 en el Coloso. Desde entonces, pasaron 6 cotejos oficiales consecutivos sin marcar: Racing, River, San Lorenzo, y Colón (dos veces); y por Copa Argentina, ante Riestra. Tres de esos juegos se dieron antes de la operación que le practicaron en el pie derecho y los otros tres después. En total, ahora son 562 minutos de Ruben en cancha sin anotar.