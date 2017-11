Ruben adentro, Fernández titular y Parot descartado

Leonardo Fernández le dio rodaje al equipo que tiene en mente para recibir este domingo a Boca por la 10° fecha de la Superliga. Para afrontar ese encuentro, que comenzará a las 21.30 en el Gigante y será arbitrado por Patricio Loustau, el DT interino armó un once con la vuelta del recuperado Marco Ruben, que desplazó de la formación al expulsado Agustín Coscia. Además, en la mitad de la cancha Fernández apostó por la inclusión de Leonardo Gil en lugar del joven Diego Becker, que había sido titular ante Talleres.

Y también se disipó una de las principales dudas que sostenía el técnico interino para definir la alineación: saber si contaría con Alfonso Parot. El lateral chileno se viene reponiendo de una dolencia muscular en el isquiotibial derecho. Pero no pudo participar del ensayo de fútbol. Y el DT consensuó con el doctor Marcos Diez que lo mejor para el ex Universidad Católica es ser preservado. Por lo tanto, su lugar será cubierto por José Luis Fernández.

El jueves por la tarde, en el estadio y a puerta cerrada, el equipo hizo fútbol ante un once integrado por supuestos suplentes. Los que jugarían ante Boca formaron con Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez y Fernández; Washington Camacho, Maximiliano González, Gil y Federico Carrizo; Fernando Zampedri y Ruben.

Además de los tres variantes nominales respecto de los que fueron titulares la fecha pasada (Fernández en lugar de Parot, Gil por Becker y Ruben en reemplazo de Coscia), también se modificó el dibujo táctico. El 4-3-1-2 empleado durante buena parte del encuentro frente a los cordobeses le dio paso a un 4-4-2.

Enfrente del equipo principal, Leo Fernández paró una formación con el mismo planteo táctico que hará Boca, 4-3-3. Los elegidos fueron Diego Rodríguez; Nahuel Gómez, José Leguizamón, Renzo Alfani y Elías Gómez (fue sancionado con dos fechas de suspensión); Santiago Romero, Gustavo Colman y Joaquín Pereyra; Maximiliano Lovera, Renzo Reynaga y Diego Becker.

Los auriazules volverán a entrenar este viernes por la tarde, en el country de Arroyo Seco.

Tobio: “Debo dar mucho más”

Fernando Tobio todavía no pudo afirmarse. El defensor llegó a Central sobre el cierre del libro e pases con el torneo a punto de comenzar. Y le costó ponerse a punto. De todos modos, el zaguero no pone excusas, y acepta que, salvo en un par de partidos, su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas.

Ahora, después de integrar el equipo que venció a Talleres en Córdoba, Tobio espera afirmarse entre los once. “La victoria nos va a dar más de confianza; esto es fútbol y a veces las cosas no salen y a nosotros no se nos venían dando los resultados”, dijo el ex Boca, que espera encontrar su mejor nivel en el corto plazo.

—¿Hubo un cambio de mentalidad ante Talleres?

—La mentalidad es siempre la misma, nosotros queremos ganar. Pero esto es fútbol y el rival también juega. Tuvimos partidos buenos y otros que merecimos ganar y no lo hicimos. El cuerpo técnico intentó levantarnos porque veníamos golpeados, hubo varios cambios y salió bien. Hicimos un buen partido en lo táctico, no tanto en el juego. Pero hay partidos que se ganan así.

—¿Qué análisis hacés en lo personal?

—Jugué pocos partidos, pero creo que tengo que dar mucho más. Se que había mucha expectativa en mi llegada, y estoy trabajando para mejorar. Creo que he jugado dos partidos buenos. Los demás fueron regulares para abajo. Así que hago autocrítica personal, tengo que mejorar bastante y lo voy a hacer.

—Tus mejores partidos, ¿fueron ante Boca por la Copa y el domingo con Talleres?

—Sí, coincido. En esos dos partidos me sentí cómodo. Y en los demás no tuve el rendimiento que yo esperaba. Esos dos partidos fueron importantes porque veníamos de golpes duros. Veníamos de perder con Banfield de local y nos repusimos eliminando a Boca de la Copa. Y el domingo pasado sucedió lo mismo; veníamos de un golpe duro en Copa Argentina, y ganamos en cancha de Talleres. Logramos algo que no es nada fácil, muchos rivales no van a ganar ahí y nosotros lo hicimos. De todos modos, sé que tengo que mejorar y estoy trabajando para eso. Además, jugando por derecha me siento un poquito más cómodo que como lo venía haciendo, por la izquierda.

Después de ser pretendido por Central en los últimos dos libros de pases, Fernando Tobio llegó a préstamo en el último mercado. Y si bien el pase del defensor pertenece a Palmeiras de Brasil, en las últimas dos temporadas Tobio jugó a préstamo en Boca.

—¿Sigue siendo especial para vos jugar ante Boca?

—Es especial porque jugué dos años ahí, estoy identificado con el club y me fue bien. Conozco a todos y es un partido importante. Imagino un duelo luchado, que por momentos va a ser abierto porque el rival propone jugar y nosotros de local vamos a intentarlo también. Estamos trabajando tácticamente en cubrir los espacios porque ellos son fuertes.

—¿Tiene un plus enfrentar a un Boca que es cómodo líder?

—Son partidos claves, que te marcan. Aparte del Clásico, están estos partidos ante los denominados grandes, que todo el mundo lo toma como una final. Nosotros lo tomamos así. Por la situación nuestra tenemos que tomar todos los partidos así.

—No va a jugar el goleador Benedetto, pero estará un buen delantero como Bou.

—Sí, Bou es un jugador que se mueve bien en el área, pivotea y siempre que le queda alguna patea al arco. Es un buen jugador y lo demostró siempre.

Venta de plateas

Desde este sábado comenzará la venta de plateas para el partido contra el firme puntero Boca. El expendio será en las boleterías del estadio desde las 11 hasta las 18. Y continuará el domingo, desde las 13 hasta el inicio del encuentro ante el combinado de La Ribera. En cuanto a los precios de las localidades, las plateas socios cuestan: sector Río, 400 pesos; Cordiviola, 500 y Preferencial, 750 pesos. Para los no socios, en tanto, las plateas se pueden adquirir a estos valores: sector Río, 800 pesos, Cordiviola, 1000; y Preferencial 1200 pesos. Además, la dirigencia informó en la página oficial del club que, para ingresar al estadio este domingo, los socios tendrán que tener abonada la cuota de noviembre y llevar su carnet y también el DNI.