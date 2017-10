“Roy fue el único que presentó propuestas durante el debate”

Federico Angelini y Carlos Cardozo, referentes de Cambiemos, se manifestaron luego del debate de candidatos a concejales y expresaron que “no tenemos dudas que Roy representa el cambio que necesita la ciudad. Los rosarinos quieren escuchar menos chicanas y más ideas”.

En ese sentido, los dirigentes agregaron que “tanto Pablo Javkin como Roberto Sukerman dedicaron sus tiempos a las a las críticas, pobres de propuestas concretas que le cambien la vida a la gente. Por otro lado, Roy expuso en cada una de las temáticas, las soluciones que queremos implementar en la ciudad”

“Durante las últimas semanas se lanzaron campañas y acusaciones de todo tipo para meter miedo en la gente y demostrando una total incapacidad para generar y discutir los cambios que esperan los rosarinos . Evidentemente quienes gobernaron la ciudad los últimos 28 años no tienen nada nuevo para aportar”, continuaron los legisladores.

Además, Angelini y Cardozo insistieron en “la necesidad de caminar los barrios, escuchar a los vecinos. No puede ser posible que a veinte cuadras del centro, la realidad sea totalmente distinta”.

“Históricamente nunca tuvimos un Estado nacional tan presente en Rosario. Estamos recuperando la confianza a través de un gobierno que dice la verdad, que no discrimina a las provincias, que no oculta los datos como en los 12 años de kirchnerismo, ni promete obras que no se pueden cumplir” continuaron.

Para finalizar, los referentes de Cambiemos expresaron: “Todo lo que puedan decir hasta el 22 de octubre, tiene que ser tomado dentro del marco electoral. Lamentablemente estamos acostumbrados a que esto sea así, pero lejos de ser algo positivo para los vecinos, que están demandando mucho más de nosotros”.