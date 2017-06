Rouge y pelota van de la mano

Una tendencia innegable en nuestro país es que el número de mujeres que se decantan por el fútbol a la hora de practicar un deporte es cada vez mayor. La mayoría de ellas terminan en su hermano más cercano: el futsal, que congrega a cinco jugadoras por bando.

La Asociación Rosarina de Fútbol organiza el único torneo en la ciudad avalado por AFA, y hasta otorga cupos para participar en la Copa Argentina de Futsal, organizada por el máximo ente del fútbol -y futsal- nacional.

El Torneo Apertura 2017 es el segundo campeonato regular organizado, participando del mismo 16 clubes de la ciudad. Los ocho primeros clasificarán a los play-off del cual saldrá el nuevo campeón.

Newell’s lidera el certamen con 28 unidades y lo escoltan Sociedad Libanesa y Horizonte con 24 puntos (el equipo de Suipacha tiene tres partidos menos disputados que la lepra).

El pasado fin de semana tuvo lugar la undécima fecha, con el triunfo 10-9 de Social Lux sobre Unión Central como partido destacado. Las chicas del mercadito necesitan escalar posiciones para entrar a zona de clasificación, y venció con un resultado ajustado al equipo que marcha cuarto. La figura fue Agustina Arias, una de las goleadoras del torneo, que marcó siete tantos de los diez que anotó su equipo. Agustina Dassoro, por su parte, marcó tres para el conjunto verde.

Newell’s venció para mantenerse en lo más alto nada más ni nada menos que a 13 de Marzo, las campeonas del año pasado. El resultado fue 2-0, con goles de María Eugenia Ramírez (goleadora del certamen hasta acá) y Paula Sánchez.

Sociedad Libanesa goleó 8-1 a Godoy, con tantos de María Laura Cragnolino (2), Noelia Gonzalez (2), Irina Tarditi, Juliana Fontana, Caterina Topino y Elisabet Zanini. Las chicas de Rosario Central se mantienen también en los puestos de vanguardia, golearon 7-1 en su visita a Suderland y ocupan el quinto lugar en las posiciones.

Pero la gran goleada de la jornada la protagonizó Politécnico, imponiéndose 16-3 a Parquefield. Flavia Alcayaga se despachó al igual que Andrea Carrasco con seis goles cada una, mientras que María Emilia Castello, Aymara López y Alina Redezko cerraron el triunfo con una anotación cada una.

Talleres RPB tuvo un difícil duelo ante Latinoamérica, pero logró imponerse por 3-2 en Villa Gobernador Gálvez, con goles de Villar, Tirabassi y Acevedo. Por último, Tiro Suizo venció 5-1 a Teléfonos con un triplete de Sofía Zeballos, y tantos de Lilian Saavedra y Aldana Carlini.

Para las más chicas

La ARF será pionera en incorporar certámenes de inferiores para el futsal femenino. Ya son seis los equipos que están armando sus planteles de chicas desde los diez hasta los catorce años, y se espera que aún más se sumen en las próximas semanas.

Copa Argentina en vista

Los nueve mejores equipos en las posiciones al término de este Apertura clasificarán a la Copa Argentina de Futsal Femenino organizada por la AFA. Hasta acá las clasificadas serían Newell’s, Sociedad Libanesa, Horizonte, Unión Central, Rosario Central, Politécnico, Suderland, Unión Americana y 13 de Marzo.

No solamente jugadoras

Además del torneo femenino, la ARF también cuenta con árbitros mujeres de primer nivel, que dirigen en el certamen de damas y en el torneo masculino del futsal. Aldana Fleita, Aldana Arrieta y Magali Pérez son las tres que ya comenzaron a pitar en primera, mientras que arbitran en inferiores Marlen Fleita, Lucia Carrasco y Andrea Barreto.

Regatas sufrió otro traspié, pero sigue como líder

En lo que son los campeonatos masculinos de futsal de la ciudad, se disputó la décima jornada de los torneos Apertura y de Ascenso. Fue una fecha de sorpresas, con las caídas de los líderes de ambas divisiones.

En la primera división, Horizonte goleó 6-2 a Regatas, lleva dos caídas en forma consecutiva, con cuatro goles de Augusto Van de Casteele y dos de Valentino Caruso. Los escoltas Náutico y Newell’s cayeron, ante Rosario Central por 3-1 y Unión Sionista por 5-2 respectivamente. Esta situación fue aprovechada por Rowing, que goleó 5-1 a Unión Americana, y Jockey, que venció 8-1 a Nueva Aurora, para llegar al segundo lugar del campeonato.

Otros que sumaron triunfos importantes en la búsqueda de la clasificación a los play-off fueron Provincial y Sirio. El Rojo de 27 de Febrero venció 4-1 como visitante a Remeros, un rival directo, mientras que el tricolor se impuso 3-0 a Echesortu, otro de los contendientes que buscan el acceso a la próxima fase.

La próxima fecha del torneo tendrá estos partidos: Newell’s vs. Remeros, Sirio vs. Usar, Provincial vs. Rowing, Náutico vs. Jockey, Nueva Aurora vs. Echesortu, Unión Americana vs. Horizonte y Regatas vs. Rosario Central.

En la segunda división, El Luchador conoció la derrota luego de nueve triunfos al hilo. Quien lo sorprendió fue Italiano, que lo venció 7-3. Sin embargo, los escoltas tampoco sumaron de a tres: Parquefield cayó 6-3 en su visita a Banco, y Talleres igualó 1-1 con Tiro Suizo. Quien sí logró triunfar y alcanzó el puesto de escolta es Sirio “B”, que se impuso 4-3 a ACJ. En otros resultados, Unión Central ganó 3-0 a Horizonte “B”, Federal 9-4 a Libertad, Provincial “B” 3-2 a Latinoamérica y Central Córdoba igualó 9-9 ante Sagrado Corazón, levantando el charrúa una diferencia desfavorable de cinco goles en el marcador.