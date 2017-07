Rossi: “Nuestro compromiso es con los santafesinos de a pie”

Agustín Rossi presentó ayer las propuestas de Unidad Ciudadana, la lista de diputados nacionales que encabeza acompañado por Josefina González y Patricia Mounier en los primeros lugares. Son 17 puntos incorporados en el “compromiso público” firmado por los candidatos de Unidad Ciudadana en la provincia de Santa Fe, entre los que se destacan “impulsar el empleo”, “mejorar los salarios”, “frenar el aumento descontrolado de los precios” y “poner fin al saqueo tarifario”.

Con claro perfil antimacrista, el ex diputado nacional, ex ministro de Defensa y actual parlamentario del Mercosur presentó ayer en la Casa de la Corriente Nacional de la Militancia las propuestas de Unidad Ciudadana, el espacio político que se identifica con la conducción de la ex presidenta Cristina Kirchner, aunque a diferencia de ella Rossi participará de las primarias del 13 de agosto dentro del PJ enfrentando a otros dos candidatos: la ex jueza Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino) y el ex diputado provincial Pablo Dibert (Compromiso con Santa Fe).

“Nuestro compromiso es con los santafesinos de a pie para poder mejorar sus condiciones de vida que se han visto deterioradas desde que gobierna Mauricio Macri”, señaló el Chivo en su discurso. “Los que tienen trabajo no llegan a fin de mes y los que no tienen están pasando hambre”.

En línea con el acto de Cristina en Arsenal, para criticar el modelo macrista Rossi apeló a la difícil situación que están pasando los comerciantes, las pymes, los docentes, los científicos y los industriales en la provincia: “No hay sector de la sociedad santafesina que no se vea perjudicado por las políticas de Macri. Y nosotros vamos a representarlos”, prometió Rossi.

El Chivo comentó además: “Somos una propuesta claramente opositora y vamos a ir al Congreso a darle pelea al ajuste neoliberal macrista”, al tiempo que resaltó “el liderazgo insustituible” de Cristina Fernández de Kirchner, quien representa “la esperanza de estar mejor”, según el propio Rossi.

Un compromiso público

Los 17 puntos el “Compromiso Público” firmado por los candidatos de Unidad Ciudadana son:

Recuperar lo perdido: impulsar el empleo, mejorar los salarios y las condiciones de trabajo.

Frenar el aumento descontrolado en los precios de consumos populares.

Proteger la industria nacional.

Poner fin al saqueo tarifario y defender a las empresas públicas nacionales.

Defender el sistema de seguridad social para devolver derechos a jubilados y pensionados.

Parar el endeudamiento externo y la bicicleta financiera como así también revisar la deuda contraída.

Oxigenar las economías regionales y a los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Garantizar la justa y transparente distribución de los recursos a las provincias, que asegure federalismo y autonomía.

Impulsar la legislación necesaria para evitar que el Estado sea utilizado como una plataforma de negocios privados, evitando que nuestro país se convierta en Argentina SA.

Defender el derecho de las mujeres. Vivas e iguales.

Promover los derechos humanos. Argentina sin presos políticos y sin genocidas libres.

Garantizar la seguridad ciudadana, inclusión social y organización institucional.

Exigir un Estado presente, para equilibrar la balanza entre sociedad y mercado.

Proteger los recursos naturales.

Promover la integración regional productiva para defender la soberanía.

Defender la educación pública y el desarrollo de la ciencia y tecnología argentina.

Legislar a favor de la ampliación y efectivización de derechos por la diversidad.

Ausente con aviso

En el acto también hablaron los demás integrantes de la lista, a excepción de Josefina González, quien continúa recuperándose tras el accidente automovilístico que sufrió la semana pasada.

La secretaria general de Sadop y tercera precandidata, Patricia Mounier, sostuvo: “Creo firmemente que tenemos la posibilidad de volver al sueño de estar mejor, por eso estoy en Unidad Ciudadana”. Luego, Estela Pietropaolo, que representa el norte provincial, marcó: “Los vecinos de Reconquista me dicen que esta lista da alegría y es auspicioso que un hecho político saque una sonrisa a los santafesinos”.

En el mismo sentido, Esteban Bogdanich celebró formar parte de “una propuesta en que las necesidades de los pueblos y comunas serán escuchadas”, mientras que Julio Castellano dijo: “Queremos volver a retomar el sueño de vivir mejor”.

El físico y docente santafesino Pablo Bolcatto ratificó: “Estoy en Unidad Ciudadana porque creo en un país que apuesta al conocimiento” y Graciela Capisano ponderó la propuesta electoral “que expresa coherencia ideológica y compromiso político”.

Por su parte, la periodista de El Trébol Roxana Andruetto consideró: “Con Unidad Ciudadana nuestros hijos pueden sentir que tienen futuro”, al tiempo que Antonio Cerdera, de San Lorenzo, expresó el compromiso de “ir al Congreso nacional a de defender a los trabajadores que tan mal la están pasando con Mauricio Macri”.

Finalmente, Iván Pérez –referente del PSOL de Rosario y miembro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos– analizó: “En este tiempo hay dos modelos en pugna: el que agregó derechos durante 12 años y otro que hace 18 meses funciona como una topadora, pasando por encima los derechos conquistados por el pueblo argentino”.

En campaña

Hoy continúa la gira política del parlamentario del Mercosur Agustín Rossi por la provincia. El Chivo presentará la lista Unidad Ciudadana en la ciudad de Santa Fe, a las 9.30, en el Solar de Mayo. Por la tarde, hará lo propio en Rafaela, a las 18, en el Sindicato de la Carne.