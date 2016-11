Rossi cuestionó el “estrago” de las políticas macristas

“Si el gobierno gana las elecciones del año que viene se va a venir la segunda etapa del ajuste”, sostuvo el parlamentario del Mercosur Agustín Rossi, luego de recorrer el norte de la provincia de Santa Fe donde “se nota claramente la crisis, el estrago de las políticas económicas de Mauricio Macri”.

El ex diputado nacional especificó que “se ha licuado el poder adquisitivo del salario, se ha perdido el poder de compra, y el sector de la economía informal termina casi sin trabajo porque desapareció la changa”.

Asimismo, el Chivo afirmó que “la disminución de las ventas es totalmente palpable”, hecho que ha producido la “disminución considerable de las ventas y en otros casos el cierre de los comercios”.

Rossi aseveró que “si el gobierno sigue con esta política económica se van a profundizar las cuestiones negativas”, por eso llamó a “frenar el modelo de Mauricio Macri en las elecciones legislativas de 2017”. “Si la oposición gana va a poder meterle un freno a esta política que perjudica a la mayoría de los argentinos”, ratificó.

“Quien aspira a representar a los santafesinos no puede dejar de recorrer las provincia, entre otras cosas, porque no se quiere lo que no se conoce”, dijo Rossi, al afirmar que será candidato a diputado nacional.

La recorrida de Rossi por el norte santafesino incluyó las localidades de Espin, Vera, Intiyaco, Tartagal, La Gallareta, Las Toscas, Arlei, Florencia, Villa Ocampo, Reconquista, Malabrigo y Romang.

Visita de Scioli

El próximo sábado 3 de diciembre el ex candidato a presidente Daniel Scioli visitará Rosario para debatir junto a Rossi sobre “las promesas incumplidas” de Macri. La cita será en las escalinatas del Parque de España a las 18.