Rosario se suma a campaña de recolección de tapitas plásticas

Rosario se suma a la campaña solidaria para ayudar a Zoe, una niña sanjuanina de 3 años que padece cáncer y recibe un tratamiento intensivo en el hospital de Pediatría Garrahan.

La niña sufre de meduloblastoma, un complejo tipo de cáncer que le fue diagnosticado en abril de 2015, y su caso suscitó una campaña nacional de recolección de tapitas de plástico para obtener recursos económicos y colaborar con el hospital porteño. Lo recaudado será destinado a mejorar el tratamiento que reciben los niños en dicho nosocomio.

De acuerdo con declaraciones de la madre de Zoe a distintos medios nacionales, la atención en el hospital Garrahan era buena, pero los aparatos de radioterapia no funcionan correctamente y en ocasiones debió suspender el tratamiento. Por eso, Zoe con su familia se sumó a la colecta nacional de tapas para juntar dinero y destinarlo al hospital.

Los puntos de recolección en Rosario son Dakia Studio Dance, ubicado en San Juan 3464, planta alta, de lunes a viernes de 18 a 21, hasta el 9 de noviembre; y el club Saladillo, de Arijón 159, de lunes a viernes de 14 a 21, hasta el 31 de octubre.

Desde la organización “Tapitas para el Garrahan – Rosario” informan que el 9 de noviembre, un camión pasará a retirar las tapas recolectadas.

Hace un mes, la madre de Zoe le envió una misiva por medio de Facebook al presidente de la Nación:

“Hola, Sr. Presidente. Sé que soy uno de los miles de pedidos importantes que usted tiene, pero el pedido mío se refiere a la vida de mi hija, que es lo que más amo… Soy de San Luis y ella hace su tratamiento oncológico en el H. Garrahan. Ella tiene un tumor llamado meduloblastoma, y pasamos cosas que nunca imagina que me pasarían como madre. Después de todo lo vivido en mi residencia de 4 meses en Buenos Aires sólo quiero pedirle que haga algo con las máquinas de radioterapia, ya que la vida de cientos de niños dependen de la mismas. No esperemos a juntar solo tapitas, por favor… ya vi muchas cosas feas y muchas muertes a mi lado y junto a mi hija en ese hospital. La atención es la mejor sin duda, pero las máquinas no resisten lo suficiente. No quiero ver una muerte más. No quiero ver más niños con cáncer y tumores como en mi niña de 3 años… ellos solo merecen jugar y ser felices”.